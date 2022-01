Princ William dal Kate jasno vedeti, da ne želi še enega otroka

Kraljevi par se je poročil aprila 2011 in ima tri otroke, 8-letnega princa Georgea , 6-letno princeso Charlotte in 3-letnega princa Louisa .

Zakonca Kate Middleton in princ William sta se med obiskom bolnišnice srečala z osebjem, Kate pa se je še posebej raznežila, ko je zagledala dojenčico. Ni dolgo oklevala, da jo je vzela v svoje naročje, princ William pa je nad to potezo simpatično reagiral.

"Samo zato, ker se zavedaš, kako dragoceno je življenje in vse to postaviš v perspektivo. Že sama misel, da ne bi bil zraven, da bi videl, kako otroci odraščajo, (je grozna)," je še dodal William, ki je pri 15 letih izgubil mamo, princeso Diano .

To ne pomeni, da vnuk kraljice Elizabete, ki je drugi v vrsti za kraljevo krono, ne uživa v očetovstvu. "Sem veliko bolj čustven, kot sem bil včasih," je povedal William v dokumentarnem filmu britanske televizije When Ant and Dec Met The Prince: 40 Years of the Prince’s Trust . Med drugim je še dejal, da se ni nikoli preveč razburjal ali bil zaskrbljen zaradi stvari. Odkar je postal oče, pa ga stvari hitreje prizadenejo.

Odkar je Middletonova postala mama, je tudi že priznala kompleksnost starševstva. "Postati mati je bila zame tako nagrajujoča in čudovita izkušnja. Toda včasih je bil to velik izziv, tudi zame, ki imam doma podporo, ki je večina mater nima," je priznala leta 2017. "Nič te ne more zares pripraviti na izjemno izkušnjo tega, kaj pomeni postati mati."

V nadaljevanju je še dejala: "Polno je večplastnih čustev veselja, izčrpanosti, ljubezni in skrbi, ki se mešajo skupaj. Vaša temeljna identiteta se čez noč spremeni. Prehajate iz tega, da mislite o sebi predvsem kot o posamezniku, do tega, da ste nenadoma mati, kar je najpomembnejše. Pa vendar ni pravilnika – napačno in pravilno ne obstaja – sami si morate izmisliti in narediti vse, kar lahko, najboljše, da skrbite za svojo družino."