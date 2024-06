Princ William delil fotografiji z očetom in otroki

41-letni prestolonaslednik pa je tudi sam oče in tako je od svojih treh otrok prav tako prejel posebno posvetilo v obliki objavljene fotografije. "Radi te imamo, papa. Vesel očetovski dan. G, C in L," so princ George, princesa Charlotte in princ Louis zapisali na Instagramu. Objavili so fotografijo, na kateri v objemu očeta stojijo na plaži in s hrbti obrnjeni proti fotoaparatu gledajo v morje. Fotografijo je posnela njihova mama princesa Catherine, ki je znana kot ljubiteljska fotografinja.