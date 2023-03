Princ William: Diana bi bila razočarana nad bojem proti brezdomstvu

Britanska dobrodelna organizacija Comic Relief je objavila videoposnetek, v katerem je princ William dejal, da bi bila njegova mati princesa Diana razočarana, ker na področju brezdomstva ni bilo večjega napredka. "Moja mama me je seznanila s problematiko brezdomstva, ko sem bil še precej mlad, in zelo sem vesel, da me je. Mislim, da bi bila razočarana, ker pri reševanju in preprečevanju brezdomstva nismo prišli dlje od takrat, ko se je za to zanimala sama in pri tem sodelovala," je povedal.

Posnetek je bil objavljen v sklopu Williamovega obiska dobrodelne organizacije Groundswell, kjer je posnel podkast za projekt Listen Up, ki daje glas ljudem, ki so brezdomstvo izkusili na lastni koži. Valižanski princ se je pogovarjal z dvema brezdomcema, Nawshin in Milsom, ki se jima je organizacija pomagala postaviti na noge. Zaupala sta mu svojo izkušnjo življenja na cesti in kako sta tam pristala. "Nisem imela druge izbire, kot da zapustim svoj dom. Imela sem veliko travm iz otroštva in znašla sem se v okoliščinah, ki so bile zunaj mojega nadzora," je med drugim povedala Nawshin.