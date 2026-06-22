Princ William imel dvojni razlog za slavje: Najboljši očka na svetu

Princ William je včeraj dopolnil 44 let, prav tako pa so v Združenem kraljestvu praznovali dan očetov. Ob tej posebni priložnosti mu je žena, princesa Catherine, na družbenem omrežju namenila prikupno čestitko. "Vse najboljše za rojstni dan in dan očetov najboljšemu očku na svetu! Zelo te imamo radi," je valižanska princesa pripisala fotografiji, na kateri njen mož pozira s hčerko, princeso Charlotte.
Kraljeva zakonca imata poleg enajstletne hčerke še osemletnega princa Louisa in dvanajstletnega princa Georgea, ki je trenutno drugi v vrsti za britanski prestol.
S Kensingtonske palače so pred dnevi sporočili, da bo prvorojenec princa Williama to jesen začel s šolanjem na kolidžu Eton, s čimer bo sledil stopinjam svojega očeta.
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