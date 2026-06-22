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Princ William imel dvojni razlog za slavje: Najboljši očka na svetu

Los Angeles, 22. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Princ William in princesa Charlotte

Princ William je imel minuli konec tedna več razlogov za slavje. Ob rojstnem dnevu in dnevu očetov, ki ga v Združenem kraljestvu praznujejo vsako tretjo nedeljo v juniju, mu je njegova soproga, princesa Catherine, na družbenem omrežju namenila iskreno čestitko, v kateri ga je označila za najboljšega očeta na svetu.

Princ William je včeraj dopolnil 44 let, prav tako pa so v Združenem kraljestvu praznovali dan očetov. Ob tej posebni priložnosti mu je žena, princesa Catherine, na družbenem omrežju namenila prikupno čestitko. "Vse najboljše za rojstni dan in dan očetov najboljšemu očku na svetu! Zelo te imamo radi," je valižanska princesa pripisala fotografiji, na kateri njen mož pozira s hčerko, princeso Charlotte.

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Kraljeva zakonca imata poleg enajstletne hčerke še osemletnega princa Louisa in dvanajstletnega princa Georgea, ki je trenutno drugi v vrsti za britanski prestol.

Preberi še Po očetovih stopinjah: princ George jeseni na kolidž Eton

S Kensingtonske palače so pred dnevi sporočili, da bo prvorojenec princa Williama to jesen začel s šolanjem na kolidžu Eton, s čimer bo sledil stopinjam svojega očeta.

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