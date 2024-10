Princ William in David Beckham podpisala nov reševalni helikopter

Da sta princ William in David Beckham skupaj na dogodkih, še posebej tistih dobrodelnih, ni redek prizor, saj sta oba znana po dobrosrčnosti in borbi za pomoči potrebne. Nič drugače ni bilo niti nedavno, ko sta se znova družila, tokrat ob nakupu novega reševalnega helikopterja, ki ga je v svoje vrste sprejela londonska dobrodelna organizacija Air Ambulance.

Prestolonaslednik je nekdanjega nogometaša povabil na prevzem nove zračne pridobitve omenjene fundacije, denar za nakup helikopterja pa so zbrali z dobrodelnimi prispevki. Akcija zbiranja sredstev Up Against Time je prinesla okoli 19 milijonov evrov, ki so namenjena financiranju dveh novih helikopterjev H135.