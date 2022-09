Princa William in Harry bosta na procesiji skupaj hodila za kraljičino krsto

Kraljičino krsto bodo popoldan v procesiji pospremili iz Buckinghamske palače v Westminstrsko dvorano, kjer bodo njeni posmrtni ostanki vse do njenega pogreba. Na procesijo po Londonu se bodo odpravili tudi vsi člani kraljeve družine, za krsto bodo tako stopali kralj Karel III. v družbi svojih sinov, pridružili pa se jim bodo tudi preostali trije kraljičini otroci, princesa Anne , princ Andrew in princ Edward .

Kot kaže, se je kraljeva družina v času kraljičine smrti znova zbližala in vsaj delno zakrpala medsebojne odnose, ki so bili zadnji dve leti močno skrhani. Čeprav je princ Harry pred več kot tednom dni skupaj s soprogo pripotoval na prvi skupni delovni obisk v Evropo po letu 2020, zagotovo ni pričakoval, da se bo ta podaljšal na tri tedne, v tem času pa se bo pridružil družini, ki bo žalovala za kraljico Elizabeto II.

Kraljica soproga Camilla in princesa Walesa Catherine se bosta za krsto odpravili z avtomobilom, z avtomobilom pa bosta potovali tudi vojvodinja Susseška Meghan Markle in grofica Wasseška Sophie .

Po poročanju virov blizu kraljeve družine sta se brata ponovno zbližala na pobudo starejšega izmed njiju, prav bodoči kralj pa naj bi bil tisti, ki je mlajšega brata s soprogo povabil na sprehod pred Buckinghamsko palačo, kjer so pozdravili množice, ki jo jim prišle izrazit sožalje in podporo v tem težkem času. To je bilo prvič po praznovanju kraljičinega jubileja meseca junija, ko so se vsi štirje pojavili skupaj v javnosti.

Brata in njuni ženi so skupaj sprejeli tudi kraljičino krsto, ki je pripotovala iz Škotske, kjer je kraljica pred dnevi umrla na gradu Balmoral. Kot je znano, sta bila princa William in Harry v slabših medsebojnih odnosih, vse odkar se je mlajši od bratov z ženo preselil čez Atlantik, k temu pa ni pripomogel niti intervju, ki sta ga marca 2021 z Meghan dala Oprah Winfrey, v njem pa je nekdanja igralka kraljevo družino obtožila rasizma in priznala, da je imela med bivanjem v Angliji kot polnopravna članica kraljeve družine težave z mentalnim zdravjem, obhajale pa so jo tudi samomorilne misli.