Princ William in Harry razdelila sredstva iz sklada princese Diane

Princ William in princ Harry sta se odločila, da bosta fundacijo pokojne princese Diane razdelila na dva dela. Denar iz spominskega sklada princese Diane se je tako razdelil na oba brata. Williamov delež bo ostal v kraljevi fundaciji, ki še vedno ostaja v rokah vojvode in vojvodinje Cambriške, medtem ko je princ Harry zaprosil, da se njegov delež iz fundacije pokojne matere prenese v dobrodelno organizacijo Sentebale, ki jo je ustanovil v čast pokojne Diane in njenega dela.

Fundacija pokojne princese Diane je bila prvotno ustanovljena leta 1997 po njeni smrti, z njo pa so nadaljevali humanitarno delo v Veliki Britaniji in v tujini. Sklad se je leta 2012 zaprl, prejemal pa je določene donacije. Zbrana sredstva so nato stekala v kraljevo fundacijo, ki je lani prejela približno 27 tisoč dolarjev (približno 24.000 evrov).

Kraljevo fundacijo so leta 2011 ustanovili William, Kate in Harry. Meghan se je v zvezi z organizacijo prvič pojavila februarja 2018, nato pa se ji je uradno pridružila po poroki s Harryjem junija 2018. Potem ko sta Harry in Meghan odstopila od opravljanja kraljevih dolžnosti in se preselila v ZDA, sta ustanovila lastno dobrodelne fundacijo z imenom Archewell.