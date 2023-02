Princ William in Kate Middleton na prvem uradnem obisku z novimi nazivi

Princ William in Kate Middleton, vojvoda in vojvodinja Cambriška, sta opravila svoj prvi uradni obisk z novimi nazivi. Vse od smrti kraljice Elizabete II. sta namreč nosilca nazivov vojvoda in vojvodinja Cornwalla, zato je bil obisk pomorskega muzeja v omenjenem mestu odlična izbira za prvi uraden obisk. Zakonca, ki slovita po svoji dostopnosti, sta celo pomagala pri projektu obnove jadralnega čolna, si ogledala šolsko tekmovanje in klepetala s številnimi obiskovalci.

Smrt kraljice Elizabete II. je na britanskem dvoru spremenila veliko stvari, med drugim tudi naziv princa Williama in njegove soproge Kate. Če so ju prej naslavljali kot vojvodo in vojvodinjo Cambriško, sta sedaj postala vojvoda in vojvodinja Cornwalla. Prav omenjeno mesto pa sta si zakonca izbrala tudi za prvi uradni obisk z novimi nazivi.

icon-expand Princ William in Kate sta si za prvi uradni obisk z novimi nazivi izbrala Cornwall. FOTO: Profimedia

40-letni William in 41-letna Kate sta v četrtek obiskala Nacionalni pomorski muzej v Cornwallu, ki se nahaja v Falmouthu. Najprej sta se seznanila z bogato pomorsko zgodovino jugozahodnega dela Anglije, nato pa sta sodelovala pri prav posebnem projektu, s katerim se trenutno ukvarjajo domačini. Prenavljajo namreč star 14-metrski jadralni čoln Kiwi, ki je bil pokojni kraljici in njenemu soprogu, princu Filipu, podarjen kot poročno darilo v imenu novozelandske kraljeve mornarice.

icon-expand Pomagala sta pri obnovi starega jadralnega čolna. FOTO: Profimedia

Princ William in njegova soproga, ki slovita po svoji prijaznosti in dostopnosti, sta tudi tokrat navdušila s svojim obiskom. Med popravljanjem čolna se je prestolonaslednik namreč pošalil, da če se čoln potopi, on ni sodeloval pri prenovi. Posnetek zabavnega komentarja in dela slavnega para je na Twitterju objavil eden angleških novinarjev Richard Palmer.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V sklopu obiska sta si zakonca vzela čas tudi za pogovor s skupino, ki zagotavlja finančno podporo mladim iz Cornwalla pri razvijanju njihovih potencialov. Sklad že več kot 10 let deluje zelo uspešno. Obenem sta si ogledala tudi tekmovanje učencev lokalne šole, ki so tekmovali s čolni, kasneje pa sta se v upravljanju modelčkov ladjic tudi sama preizkusila. Veliko uspešnejša je bila Kate, ki je s svojim krmiljenjem navdušila učence.

icon-expand Veliko uspešnejša je bila Kate, ki je s svojim krmiljenjem navdušila učence. FOTO: Profimedia

Med muzejskimi prostovoljci je Kate prepoznala tudi svojega nekdanjega učitelja zgodovine Jima Emburyja, ki se ga je zelo razveselila. Ko ga je zagledala, ga je objela in mu dejala, da to, kar jo je naučil, sedaj uči svoje otroke, nekdanji profesor pa jo je pohvalil, da je bila pridna v šoli.

icon-expand Kate se je svojega nekdanjega učitelja zgodovine Jima Emburyja zelo razveselila. FOTO: Profimedia

Med obiskom sta si vzela tudi čas za vse prostovoljce in druge obiskovalce, ki so ju prišli pozdravit. Z njimi sta se pogovarjala, rokovala in se fotografirala. Kasneje sta se obiskala The Dracaena Center, ki skrbi za dobro in medsebojno razumevajočo družbo v lokalnem okraju. Veliko pozornosti sta namenila tudi pogovorom o brezdomstvu in duševnem zdravju. Kate je ob poslušanju dobrih zgodb zaplesala z otroki, nazadnje pa sta se z Williamom pomerila še v igri namiznega tenisa.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right