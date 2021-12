Princ William in Kate Middleton objavila družinsko fotografijo s počitnic

Na božično vzdušje se pripravlja tudi družina princa Williama in njegove žene Kate Middleton. V skladu s tradicijo sta zakonca na družbenem omrežju Instagram z javnostjo delila novo družinsko fotografijo, ki jo objavita vsako leto pred božičnimi prazniki. Fotografija je del njihove letošnje božične voščilnice, posneta pa je bila na zasebnih družinskih počitnicah v Jordaniji.

Da so božični prazniki res tik pred vrati, so z objavo družinske fotografije sporočili iz Kensingtonske palače. Družinska fotografija s počitnic v Jordaniji je del božične voščilnice za leto 2021, na njej pa so smejoča se William in Kate z njunimi tremi otroki 8-letnim princem Georgeem, 6-letno princeso Charlotte in 3-letnim princem Louisom.

"Veseli smo, da lahko delimo novo družinsko fotografijo, ki je del letošnje božične voščilnice," je zapisano ob fotografiji, ki sta jo na družbenem omrežju Instagram objavila William in Kate. Po poročanju Kensingtonske palače je bila fotografija posneta med družinskimi počitnicami v Jordaniji. "Vojvoda in vojvodinja sta presrečna, da lahko delita novo družinsko fotografijo. Fotografija, ki je bila posneta v Jordaniji, bo vključena na letošnji kraljevi božični voščilnici, na njej pa so ob vojvodi in vojvodinji tudi njuni trije otroci princ George, princesa Charlotte in princ Louis," pa so zapisali v uradni izjavi, ki jo je podala Kensingtonska palača.

Jordanija ima simbolni pomen za Kate, ki je dve leti svojega otroštva preživela v tej državi, ko je bil njen oče zaposlen pri letalski družbi British Airways. Državo je leta 2018 obiskal tudi princ William, ko je bil na obisku Bližnjega vzhoda. Kate je oblečena v obleko kaki barve z velikim nasmeškom na obrazu in dlanjo na Williamovem kolenu. William sedi ob njej in nosi enake barve polo majico. Pred njima sedijo nasmejani princ George, princesa Charlotte in princ Louis. Lanskoletna božična fotografija je bila posneta v jeseni na družinskem podeželskem posestvu v Norfolku, fotografiral jih je fotograf Matt Porteous. Družina je pozirala pred skladovnico drv, vsi nasmejani in oblečeni v udobne puloverje pa sedijo na bali iz sena.

