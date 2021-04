Princ William in Kate Middleton praznujeta 10. obletnico poroke

Svojo ljubezen sta princ William in Kate Middleton obeležila z izdajo portretnih fotografij. Kraljevi par, ki se je spoznal na univerzi St. Andrews, se je poročil 29. aprila 2011. V zakonu so se jima rodili trije otroci, princ George, princesa Charlotte in princ Louis.

Princ William in Kate Middleton sta ob svoji kositrni poroki javnost razveselila z izdajo portretnih fotografij, s katerimi sta ovekovečila svoj desetletni zakon. Fotografiral ju jeChris Floyd, zakonca pa sta za to priložnost uskladila svoja oblačila z modrimi odtenki. Fotografije so bile posnete v Kensingtonovi palači, kjer par prebiva s svojimi tremi otroki, 3-letnim princem Louisom, 6-letno princeso Charlottein 7-letnim princem Georgeem.

Študentska ljubezen Princ William in Kate Middleton sta se kot študenta spoznala na univerzi St. Andrews leta 2001. Najprej sta bila dobra prijatelja, nato pa je njuno prijateljstvo preraslo v ljubezen. Nekaj časa sta si na fakulteti delila stanovanje, skupaj z drugimi prijatelji. Njuna romanca je postala javna leta 2004, ko sta se odpravila na smučanje, kjer so ju v objektiv ujeli fotografi. Leto kasneje sta diplomirala in pričela z delom. Kate si je izkušnje nabirala v družinskem podjetju, ki se ukvarja s prodajo dekoracije za zabave, princ William pa se je šolal za častnika na vojaški akademiji Sandhurst. Kate je bila uradno sprejeta v kraljevo družino, saj sta se z Williamom skupaj udeležila poroke njegove krušne sestre Laure Parker Bowles.

Princ William in Kate Middleton v študentskih letih.

Kratek razhod in ponovna romanca V začetku leta 2007 sta se začasno razšla, razlog pa naj bi bila nenehna medijska pozornost, ki sta je bila deležna. Zamer nista kuhala dolgo, saj sta bila že junija istega leta znova opažena skupaj, na koncertu v čast Williamovi pokojni mami Diani. Leta 2008 sta uradno potrdila, da sta znova par, ko se je Kate udeležila prireditve ob zaključku Williamovega šolanja za pilota. Kate je bodočega kralja podpirala tudi v športnem udejstvovanju, leta 2009 je zanj navijala na dobrodelni tekmi pola, kljub temu da se uradnih kraljevih prireditev takrat še ni udeleževala. Zaroka v Afriki Princ William je oktobra 2010, na romantičnem oddihu v Keniji, Kate prosil za roko, novembra pa sta novico delila z javnostjo. Middletonova je ponosno pokazala svoj zaročni prstan, ki je nekoč pripadal pokojni princesi Diani. Kate se je kot uradna članica kraljeve družine ponovno začela udeleževati javnih prireditev.

Kraljeva poroka 29. aprila 2011 sta si Kate Middleton in princ William obljubila večno zvestobo v Westminstrski opatiji v Londonu. Poročni sprejem je potekal v Buckinghamski palači, dogodek pa si ji je prek televizijskih sprejemnikov ogledalo na milijone ljudi po vsem svetu. Novoporočenca sta mesec po poroki pričela opravljati kraljeve dolžnosti – v Buckinghamski palači sta sprejela takratnega ameriškega predsednika Baracka Obamoin prvo damo Michelle Obamo. Nato sta se odpravila na kraljevo turnejo po Kanadi in Kaliforniji, kjer sta se srečala tudi z mnogimi zvezdniki.

Kate Middleton in princ William na dan poroke.

Družinsko življenje Januarja 2012 sta se ustalila v Walesu, kjer je William delal kot reševalni pilot, v decembru pa sta naznanila, da pričakujeta prvega otroka. Julija 2013 se je rodil tretji prestolonaslednik princ George, dve leti kasneje pa je dobil sestro Charlotte. Avgusta 2017 je par javnosti sporočil, da je na poti še tretji otrok. Princ Louis se je rodil 23. aprila 2018.

Princ William in Kate Middleton z otroki