Princ William in Kate na 'koronski' turneji z vlakom po Otoku

Princ William in Kate Middleton trenutno z vlakom obiskujeta dele Združenega kraljestva. Obiskala sta tudi valižansko prestolnico Cardiff, ki je bil druga postaja na njuni 2000 kilometrov dolgi turneji s kraljevim vlakom, med katero se želita zahvaliti zdravstvenim delavcem in drugim za njihov trud v boju proti novemu koronavirusu.

Valižanski minister za zdravje Vaughan Gething je pred njunim prihodom izjavil, da bi raje videl, če ne bi imeli nobenih nepotrebnih obiskov. Na vprašanje, ali naj William in Kate prideta v Wales, je odgovoril, da ga to prav posebej ne zanima. Dodal je, da naj ljudje njune navzočnosti ne izkoriščajo za izgovor, da so 'zmedeni' ob trenutnih ukrepih proti novemu koronavirusu.

Oblasti v Walesu, na Škotskem in Severnem Irskem same sprejemajo odločitve na področju zdravstva in v boju proti koronavirusu so sprejele različne ukrepe. Med drugim so prepovedale vsa nenujna potovanja med štirimi britanskimi pokrajini.

Vlada v Londonu je po drugi strani izrazila podporo Williamu in Kate. Premier Boris Johnson je dejal, da je navdušen nad toplim sprejemom, ki sta ga bila vojvoda in vojvodinja cambriška deležna na svoji izjemno dragoceni turneji z vlakom. "Turneja bo dobrodošla moralna spodbuda za delavce na frontni črti, ki so toliko naredili med pandemijo," so sporočili z Downing Streeta.