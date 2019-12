Princ William in Kate predstavila desetletni ekološki projekt

Kraljeva člana princ William in Kate Middleton sta v videoposnetku, ki sta ga objavila na družbenih omrežjih, združila spomine na leto 2019, predstavila pa sta tudi nov desetletni ekološki projekt. Nagradila bosta 50 ljudi, ki bodo našli najboljše ekološke rešitve.

Princ William in Kate Middleton sta delila družinski videoposnetek. FOTO: Profimedia

Na družbenih omrežjih Kensingtonske palače sta princ William in Kate Middleton delila videoposnetek, kjer sta zbrala vse pomembne dogodke kraljeve družine, ki so zaznamovali leto 2019. Vključila sta tudi izlet v Pakistan in prikupne trenutke njunih treh otrok. Ob objavi na Twitterju sta zapisala: "Vsem fantastičnim organizacijam in navdihujočim ljudem, s katerimi smo se srečali in delali v letu 2019. Hvala za čudovito leto in se vidimo leta 2020!"

V videoposnetek so vključili vse člane kraljeve družine, v ospredju pa so bili seveda tudi najmlajši člani družine – šestletni princ George, štiriletna princesa Charlotte ter najmlajši princLouis. Oboževalci, ki na družbenih omrežjih sledijo kraljevi družini, so nad objavo navdušeni, eden od njih je zapisal: "Kakšno čudovito leto je bilo v Kensingtonski palači in skupaj ste neverjetna ekipa. Vedno profesionalni, vedno zanimivi, osredotočeni na pomembne stvari v življenju. Srečno novo leto!"

