Princ William in kralj Karel voščila princu Harryju ob rojstnem dnevu

Princ Harry je danes dopolnil okroglih 40 let. Številni so današnji dan nestrpno čakali, saj jih je zanimalo, kako bosta ob tem reagirala njegov oče, kralj Karel, in njegov starejši brat, princ William, saj velja, da so njihovi odnosi precej hladni. A ob takšni priložnosti sta se tako kralj kot tudi prestolonaslednik odločila stopiti korak nazaj in slavljencu javno izreči vse najboljše ob njegovem dnevu.

Ali bo princ Harry kljub slabim odnosom z očetom in bratom dočakal njuno voščilo ob vstopu v novo desetletje življenja, je bilo vprašanje, ki je zanimalo številne Britance, pa tudi svetovno javnost. In ga je. Kralj Karel in princ William sta se namreč odločila stopiti korak nazaj, pozabiti na zamere in sta sinu ter bratu javno zaželela vse najboljše ob njegovem posebnem dnevu.

Uradno voščilo palače je bilo objavljeno tako na Instagramu kot tudi na omrežju X. "Vojvodi sussekškemu želimo srečen 40. rojstni dan," so zapisali poleg fotografije nasmejanega slavljenca. Objavo Buckinghamske palače sta delila tudi njegov starejši brat in njegova soproga princesa Catherine. "Srečen 40. rojstni dan želimo vojvodi sussekškemu," sta princu v Združene države Amerike voščila zakonca.

Novopečeni 40-letnik javnega voščila od članov kraljeve družine ni prejel že vse od leta 2021. Ko se je leta 2020 odločil, da skupaj z ženo Meghan Markle zapusti kraljeve vrste in se preseli čez lužo, so se ostali člani očitno odločili, da mu javna čestitka, ki so je deležni vsi ostali, ne pripada več.