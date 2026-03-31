Tuja scena

Princ William in kraljica Camilla v vse hujšem sporu

London, 31. 03. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Prince William in kraljica Camilla

Princ William in kraljica Camilla naj bi se soočala z vse večjimi nesoglasji glede delovnih obveznosti kralja Karla III. Medtem ko naj bi William vztrajal, da se oče posveti zdravju in se umakne, naj bi Camilla spodbujala nadaljnje javne nastope, kar naj bi vodilo do nenehnih trenj med njima.

Princ William in kraljica Camilla naj bi bila v velikem sporu. Po poročanju Radar Online so kraljevi poznavalci razkrili, da naj bi si prestolonaslednik želel, da bi njegov oče, kralj Karel III., zmanjšal svoje delovne obveznosti, vendar pa naj bi ga njegova soproga Camilla spodbujala, naj še naprej opravlja svoje javne dolžnosti.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla
Kralj Karel III. in kraljica Camilla
FOTO: Profimedia

Viri so za medij povedali, da valižanski princ že nekaj časa poziva svojega očeta, naj se umiri in stopi korak nazaj, da bi se osredotočil na svoje zdravje. Enakega mnenja pa naj ne bi bila kraljica Camilla, ki naj bi Williamu glasno nasprotovala. "To postaja ponavljajoča se točka konflikta med njima," je dejal vir blizu kraljeve družine.

Njune vezi naj bi dodatno skrhale nedavni državni banket. "William je bil trdno prepričan, da Karel preprosto ni dovolj zdrav, da bi se ga udeležil, in da bi moral dati prednost počitku, toda Camilla je bila neomajna, da je njuna prisotnost potrebna, še posebej glede na drobnogled, pod katerim je njegova družina," je dejal vir.

Preberi še Bo princ William kmalu prevzel britanski prestol?

Eden od zaposlenih v palači je po poročanju omenjenega medija zatrdil, da se v notranjosti dvorca vse bolj čuti, da sta mačeha in njen pastorek na nasprotnih bregovih. "Pogosto uporabljena fraza je, da se počuti skoraj v vojni z njo, ker se ne more sprijazniti s tem," je dejal.

Spomnimo, Buckinghamska palača je pred dvema letoma javnosti sporočila, da je kralj zbolel za rakom, a podrobnosti o njegovi bolezni niso nikoli razkrili. "Z vami lahko delim dobro novico, da se bo zahvaljujoč zgodnjemu odkritju, učinkovitemu zdravljenju in doslednemu upoštevanju zdravniških navodil moj načrt zdravljenja raka v novem letu skrajšal," je o svojem boju z rakom monarh povedal decembra v posnetem televizijskem sporočilu v okviru večera Stand Up to Cancer.

Cvetoče češnje na Japonskem navdušujejo tudi znane obraze

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Poskok v rasti: kaj je in kako ga prepoznati?
Poskok v rasti: kaj je in kako ga prepoznati?
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
zadovoljna
Portal
Najbolj udobne hlače, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Mistični Hudičev most v Nemčiji: pravljični izlet, ki očara vsakogar
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
okusno
Portal
Prikupni zajčki iz listnatega testa, ki bodo hit na praznični mizi
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Kmetija
Rocky 5
Rocky 5
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
