Princ William in kraljica Camilla v vse hujšem sporu

Princ William in kraljica Camilla naj bi bila v velikem sporu. Po poročanju Radar Online so kraljevi poznavalci razkrili, da naj bi si prestolonaslednik želel, da bi njegov oče, kralj Karel III. , zmanjšal svoje delovne obveznosti, vendar pa naj bi ga njegova soproga Camilla spodbujala, naj še naprej opravlja svoje javne dolžnosti.

Viri so za medij povedali, da valižanski princ že nekaj časa poziva svojega očeta, naj se umiri in stopi korak nazaj, da bi se osredotočil na svoje zdravje. Enakega mnenja pa naj ne bi bila kraljica Camilla, ki naj bi Williamu glasno nasprotovala. "To postaja ponavljajoča se točka konflikta med njima," je dejal vir blizu kraljeve družine.

Njune vezi naj bi dodatno skrhale nedavni državni banket. "William je bil trdno prepričan, da Karel preprosto ni dovolj zdrav, da bi se ga udeležil, in da bi moral dati prednost počitku, toda Camilla je bila neomajna, da je njuna prisotnost potrebna, še posebej glede na drobnogled, pod katerim je njegova družina," je dejal vir.