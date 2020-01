Princ William in princ Charles sta Harryju in Meghan ponudila varno zatočišče

Princ William in princ Charles sta princu Harryju pred odhodom v Kanado dejala, da se lahko z Meghan kadarkoli vrneta na kraljevi dvor - če bodo pritiski javnosti in medijev v njunem novem okolju nevzdržni.

Kraljeva zakoncaMeghan Markle in princHarry bi se lahko vrnila v Združeno kraljevstvo, kar ju v nobenem pogledu ne bi obvezovalo za opravljanje nadaljnjih kraljevih dolžnosti. Tako sta princu Harryju pred odhosom v Kanado dejala očeCharles in starejši bratWilliam. Slednja se namreč zavedata, da bodo medijski pritiski, od katerih sta Harry in Meghan želela pobegniti, v Kanadi pravzaprav še večji.

Princ William je z očetom princem Charlesom svojemu mlajšemu bratu ponudil varno zatočišče. FOTO: Profimedia

Dejstvo je, da sta bila zakonca, tako kot ostali člani kraljeve družine, zaradi posebnega 'gentlemanskega oziroma kavalirskega sporazuma', ki velja med kraljevo družino in britanskimi tabloidi, najbolj varna prav v Veliki Britaniji. Zakon o medijih v Kanadi narekuje, da je fotografiranje posameznikov na javnih površinah, kjer je zasebnost upravičeno pričakovana, prepovedano – kljub temu pa so zakoni na tovrstnem področju na kanadskih tleh precej ohlapni, saj se tam nikoli niso soočali s tolikšo stopnjo 'paparaci kulture' kot denimo v Veliki Britaniji. In čeprav so paparaci v Veliki Britaniji bolj 'krvoločni', tam v javnosti nikoli ni zaokrožila nobena Meghanina in Harryjeva neprimerna, paparaci fotografija. V Kanadi bodo imeli tuji mediji zaradi svobode tiska najverjetneje večjo odločevalsko moč o tem, kakšne 'paparaci' fotografije slavnega para bodo uporabili v svojih časopisih.

Meghan Markle in princ Harry se lahko vrneta nazaj v Veliko Britanijo, če bodo pritiski medijev v Kanadi zanju prehudi. FOTO: Profimedia