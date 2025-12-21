Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Princ William in princ George pripravila kosilo za brezdomce

London, 21. 12. 2025 13.16 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Princ William in princ George

Britanski princ William je svojega najstarejšega sina, princa Georgea, peljal v londonsko dobrodelno organizacijo za brezdomce, kjer sta pomagala pripraviti božično kosilo za tiste v stiski, je sporočila Kensingtonska palača. Posnetek in fotografije so delili tudi na družbenem omrežju, ob tem pa so se spomnili tudi pokojne princese Diane.

Obisk je bil še posebej ganljiv za prestolonaslednika Williama, saj ga je njegova pokojna mati, princesa Diana, ko je bil star 11 let, peljala v isti objekt in ga pozneje navdihnila, da je vzpostavil program za boj proti brezdomstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med obiskom centra, ki se imenuje The Passage, se je princ George vpisal v knjigo obiskovalcev na isti strani kot njegova pokojna babica Diana, ki je leta 1997, ko je bil William star 15 let, umrla v prometni nesreči v Parizu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

12-letni George in njegov oče sta v predpasnikih pomagala pri opravilih v kuhinji, dajala hrano v pekače, klepetala in se smejala z osebjem centra, preden sta na dolge mize položila prtičke in majhna božična darila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg zagovorništva brezdomcev si princ William prizadeva za varstvo okolja in spodbuja odprtost glede vprašanj duševnega zdravja.

Preberi še Princ William in princesa Catherine z novo družinsko božično voščilnico

Kraljeva družina bo božič preživela na posestvu kralja Karla III. v Sandringhamu na vzhodu Anglije. Prisotni naj bi bili vsi člani Williamove družine ter kralj in kraljica Camilla. Princ Harry s soprogo Meghan in otrokoma naj tudi letos ne bi prejeli vabila, da praznike preživijo skupaj z ostalimi člani, kar pa ni nič novega, saj ima najmlajši kraljev sin skrhane odnose s kraljevo družino.

princ william princ george kosila brezdomci dobrodelnost božič

Umrla je 65-letna sestra Georgea Clooneyja: Moja junakinja'

Je bil Nick Reiner pred umori diagnosticiran s shizofrenijo?

SORODNI ČLANKI

Princ William in princesa Catherine pozirala ob božičnem drevesu

Princ William na brazilski plaži z domačini in olimpijko igral odbojko

Kate in William dobila tožbo proti reviji zaradi objave fotografij s potovanja

Princ William: Ko bom jaz kralj, bom spremenil monarhijo

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
21. 12. 2025 14.22
Lahk bi jim 100 let kuhala
Odgovori
+1
1 0
4krogci
21. 12. 2025 14.05
Pripravit ali se tam nastavt za slikanje je velika razlika!!!
Odgovori
+2
2 0
bandit1
21. 12. 2025 14.00
Pa še jajca ne znata ocvrt pa da bosta delala delala - kuhala.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?
Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
cekin
Portal
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
moskisvet
Portal
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Princesa je iz dneva v dan slabše
Princesa je iz dneva v dan slabše
dominvrt
Portal
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
okusno
Portal
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420