Princ William in princ George pripravila kosilo za brezdomce

Obisk je bil še posebej ganljiv za prestolonaslednika Williama, saj ga je njegova pokojna mati, princesa Diana, ko je bil star 11 let, peljala v isti objekt in ga pozneje navdihnila, da je vzpostavil program za boj proti brezdomstvu.
Med obiskom centra, ki se imenuje The Passage, se je princ George vpisal v knjigo obiskovalcev na isti strani kot njegova pokojna babica Diana, ki je leta 1997, ko je bil William star 15 let, umrla v prometni nesreči v Parizu.
12-letni George in njegov oče sta v predpasnikih pomagala pri opravilih v kuhinji, dajala hrano v pekače, klepetala in se smejala z osebjem centra, preden sta na dolge mize položila prtičke in majhna božična darila.
Poleg zagovorništva brezdomcev si princ William prizadeva za varstvo okolja in spodbuja odprtost glede vprašanj duševnega zdravja.
Kraljeva družina bo božič preživela na posestvu kralja Karla III. v Sandringhamu na vzhodu Anglije. Prisotni naj bi bili vsi člani Williamove družine ter kralj in kraljica Camilla. Princ Harry s soprogo Meghan in otrokoma naj tudi letos ne bi prejeli vabila, da praznike preživijo skupaj z ostalimi člani, kar pa ni nič novega, saj ima najmlajši kraljev sin skrhane odnose s kraljevo družino.
