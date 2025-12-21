Princ William in princ George pripravila kosilo za brezdomce

Obisk je bil še posebej ganljiv za prestolonaslednika Williama, saj ga je njegova pokojna mati, princesa Diana, ko je bil star 11 let, peljala v isti objekt in ga pozneje navdihnila, da je vzpostavil program za boj proti brezdomstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Med obiskom centra, ki se imenuje The Passage, se je princ George vpisal v knjigo obiskovalcev na isti strani kot njegova pokojna babica Diana, ki je leta 1997, ko je bil William star 15 let, umrla v prometni nesreči v Parizu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

12-letni George in njegov oče sta v predpasnikih pomagala pri opravilih v kuhinji, dajala hrano v pekače, klepetala in se smejala z osebjem centra, preden sta na dolge mize položila prtičke in majhna božična darila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Poleg zagovorništva brezdomcev si princ William prizadeva za varstvo okolja in spodbuja odprtost glede vprašanj duševnega zdravja.