Princ William in princ George: Strastna podpora Aston Villi v Parizu

Princ William si je s sinom, princem Georgeem , ogledal nogometno tekmo. Med navijanjem za angleško ekipo Aston Villa, ki se je pomerila z moštvom Paris Saint-Germain, sta se močno razvnela. Člana kraljeve družine so fotografirali med njunim druženjem, ko sta se smejala, stiskala pesti in kričala od navdušenja skupaj z drugimi navijači na nabito polnem stadionu Parc des Princes v Parizu, kjer je potekal dvoboj četrtfinala lige prvakov.

William je kipel od ponosa, da je lahko takšno izkušnjo delil s svojim sinom. "No, tudi sina imam tukaj, tako da se obnašam karseda vzorno," se je pošalil bodoči britanski monarh in za TNT Sports dodal: "Toda mislil sem, da je minilo že 43 let, odkar se je kaj takega zgodilo v vsem mojem času, ko sem navijač Ville, in želim, da George doživi večer zunaj doma na velikem evropskem tekmovanju. Mislim, da je te spomine res pomembno ustvariti in to, da ga nocoj pripeljem s seboj, je zame velika stvar."