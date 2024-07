Princ William in princesa Catherine objavila nov portret princa Georgea

Princ George praznuje. 22. julija je dopolnil 11 let in kot vsako leto, je rojstni dan kraljevih otrok priložnost, ko princ William in princesa Catherine na družbenih omrežjih delita fotografije svojih otrok. "Vse najboljše princu Georgu za 11. rojstni dan," sta zapisala v objavi.

Letošnji portret najstarejšega od otrok valižanskih zakoncev je v črno-beli ediciji, mladenič, ki je že zakorakal v najstniška leta, pa je na njem izjemno podoben svojemu očetu v mlajših letih. Tudi letos je za fotografijo 11-letnika poskrbela 43-letnica, ki je znana kot ljubiteljska fotografinja. Nastala je v začetku tega meseca v Windsorju, na njem pa deček pozira v temnem suknjiču in beli srajci, na njegovem levem zapestju pa je opaziti zapestnico prijateljstva, ki jo je dobil na koncertu Taylor Swift , ki se ga je udeležil s sestro in očetom.

Z objavo zakonca nadaljujeta kraljevo tradicijo. Kljub temu da so bili zaradi Kateine bolezni in zdravljenja raka letos številni v dvomih, ali bosta tokrat vseeno delila fotografije, valižanska zakonca tudi tokrat nista razočarala. William in Kate že vse od rojstva prvega otroka vsako leto na njegov rojstni dan objavita njegovo fotografijo, enako pa naredita tudi ob rojstnih dneh devetletne princese Charlotte in šestletnega princa Louisa.