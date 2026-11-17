Princ William in princesa Catherine sta na uradnem obisku v Indiji. Kraljevi par je v Mumbaj odpotoval na podelitev nagrad mladim inovatorjem, ki ponujajo iznajdbe na področju varovanja okolja, še pred slavnostno ceremonijo pa sta se sestala z vsemi 15 finalisti, kjer sta z njimi preživela 45 minut.

Princ William in princesa Catherine sta v Indiji. FOTO: Profimedia

Po pogovoru sta se z njimi tudi fotografirala, princ William pa je vsem zaželel srečo na podelitvi nagrad. "Dejstvo, da ste finalisti za nagrade Earthshot Prize, je neverjetno. Zelo sem ponosen na vas," je dejal 44-letnik, ki se je lansko leto sam udeležil podelitve, ki je bila v Riu de Janeiru.

Princesa Catherine je po štirih letih na uradnem obisku v tujini. FOTO: Profimedia