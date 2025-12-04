Princ William in princesa Catherine pozirala ob božičnem drevesu

Princ William in Kate Middleton sta objavila novo skupno portretno fotografijo, ki je nastala pred slavnostnim banketom, ki so ga gostili v gradu Windsor. Valižanski princ in princesa sta za fotografijo pozirala Alexu Bramallu , bodoča kraljica pa je prvič nosila veliko tiaro, ki je pripadala kraljici Viktoriji.

Kot poročajo tuji mediji, je največ pozornosti ukradel prav ta prestižni kos naglavnega nakita, tiara pa naj bi bila največja, ki jo je Kate doslej nosila. 43-letnica je v preteklosti raje nadela manj vpadljive kose. Poleg tiare je nadela še par diamantnih uhanov pokojne kraljice Elizabete II .

Princ William in princesa Catherine sta skupaj s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo gostila nemškega predsednika in prvo damo.

Bodoči kralj in kraljica sta bila na diplomatskem dogodku, ki so ga priredili v čast prvemu obisku nemškega predsednika Franka-Walterja Steinmeierja in prve nemške dame Elke Büdenbender v Združenem kraljestvu, zelo elegantna.

Kljub temu da bi fotografija lahko služila tudi kot uradni božični portret para, pa imata princ in princesa navado, da ob božiču objavita družinsko fotografijo, na kateri so z njima tudi vsi trije otroci.