Tuja scena

Princ William in princesa Catherine pozirala ob božičnem drevesu

London, 04. 12. 2025 11.57

K.Z.
Princ William in princesa Catherine sta pred banketom v gradu Windsor pozirala za uradni portret, objavila pa sta ga tudi na družbenih omrežjih. Fotografija je nastala v kraljevi rezidenci blizu gradu, posnel pa jo je Alex Bramall. Na njej kraljevi par stoji tesno drug ob drugem, v ozadju pa je videti božično drevo.

Princ William in Kate Middleton sta objavila novo skupno portretno fotografijo, ki je nastala pred slavnostnim banketom, ki so ga gostili v gradu Windsor. Valižanski princ in princesa sta za fotografijo pozirala Alexu Bramallu, bodoča kraljica pa je prvič nosila veliko tiaro, ki je pripadala kraljici Viktoriji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot poročajo tuji mediji, je največ pozornosti ukradel prav ta prestižni kos naglavnega nakita, tiara pa naj bi bila največja, ki jo je Kate doslej nosila. 43-letnica je v preteklosti raje nadela manj vpadljive kose. Poleg tiare je nadela še par diamantnih uhanov pokojne kraljice Elizabete II.

Princ William in princesa Catherine sta skupaj s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo gostila nemškega predsednika in prvo damo.
Princ William in princesa Catherine sta skupaj s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo gostila nemškega predsednika in prvo damo. FOTO: Profimedia

Bodoči kralj in kraljica sta bila na diplomatskem dogodku, ki so ga priredili v čast prvemu obisku nemškega predsednika Franka-Walterja Steinmeierja in prve nemške dame Elke Büdenbender v Združenem kraljestvu, zelo elegantna.

Kljub temu da bi fotografija lahko služila tudi kot uradni božični portret para, pa imata princ in princesa navado, da ob božiču objavita družinsko fotografijo, na kateri so z njima tudi vsi trije otroci.

