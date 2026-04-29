Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Princ William in princesa Catherine s fotografijo obeležila obletnico poroke

London, 29. 04. 2026 14.57 pred 1 uro 2 min branja 0

K.Z.
K.Z.
William in Kate

Princ William in princesa Catherine sta z objavo nove družinske fotografije obeležila 15. obletnico poroke. Par se je spoznal med študijem na Škotskem, pred oltar pa sta stopila leta 2011. Bodoči kralj in kraljica imata skupaj tri otroke, njun najmlajši sin pa je pred dnevi dopolnil osem let.

Princ William in princesa Catherine obeležujeta 15. obletnico poroke. Ob tej priložnosti sta na družbenem omrežju objavila družinsko fotografijo, na kateri skupaj z njunimi tremi otroki ležita na travi, ob njej pa sta dodala pripis: "Praznujeva 15 let zakona." Družinski člani so na fotografiji oblečeni v poletna oblačila, posneta pa je iz ptičje perspektive.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

William je pred dnevi obiskal Wales, kraj, ki ima za kraljevi par pomembno simboliko, saj sta tam živela tri leta, vključno z letom pred poroko in po njej. Lansko leto sta zakonca obletnico poroke prav tako preživela na zanju posebnem kraju – na Škotskem – kjer sta se tudi spoznala. Tam so ju opazili med obiskom obale, kjer sta se nasmejana sprehajala ob morju.

Kate Middleton in princ William sta se spoznala med študijem, njuna zveza pa je bila nekaj časa zelo nestabilna. Ko sta se leta 2010 zaročila, je prestolonaslednik v enem od intervjujev povedal: "Vedel sem, da me potencialno zanima in sem želel raziskati to možnost. Na koncu sva bila nekaj časa prijatelja, kar je bil dober temelj."

Družina je pred dnevi že praznovala, saj je najmlajši član, princ Louis, dopolnil osem let. Kot je družinska tradicija, sta William in Kate ob tej priložnosti delila njegovo novo fotografijo, dodala pa sta tudi poseben videoposnetek. Tako posnetek kot fotografija sta nastala med nedavnimi počitnicami v Cornwallu.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680