Princ William in princesa Catherine s fotografijo obeležila obletnico poroke

Princ William in princesa Catherine obeležujeta 15. obletnico poroke. Ob tej priložnosti sta na družbenem omrežju objavila družinsko fotografijo, na kateri skupaj z njunimi tremi otroki ležita na travi, ob njej pa sta dodala pripis: "Praznujeva 15 let zakona." Družinski člani so na fotografiji oblečeni v poletna oblačila, posneta pa je iz ptičje perspektive.

William je pred dnevi obiskal Wales, kraj, ki ima za kraljevi par pomembno simboliko, saj sta tam živela tri leta, vključno z letom pred poroko in po njej. Lansko leto sta zakonca obletnico poroke prav tako preživela na zanju posebnem kraju – na Škotskem – kjer sta se tudi spoznala. Tam so ju opazili med obiskom obale, kjer sta se nasmejana sprehajala ob morju.

Kate Middleton in princ William sta se spoznala med študijem, njuna zveza pa je bila nekaj časa zelo nestabilna. Ko sta se leta 2010 zaročila, je prestolonaslednik v enem od intervjujev povedal: "Vedel sem, da me potencialno zanima in sem želel raziskati to možnost. Na koncu sva bila nekaj časa prijatelja, kar je bil dober temelj."

Družina je pred dnevi že praznovala, saj je najmlajši član, princ Louis, dopolnil osem let. Kot je družinska tradicija, sta William in Kate ob tej priložnosti delila njegovo novo fotografijo, dodala pa sta tudi poseben videoposnetek. Tako posnetek kot fotografija sta nastala med nedavnimi počitnicami v Cornwallu.