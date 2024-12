Princ William in princesa Catherine sprejela katarskega emirja

Princ William in njegova soproga Chaterine sta sprejela katarskega emirja, ki je na dvodnevnem obisku v Združenem kraljestvu. Britanski kraljevi par je prvi, ki je pozdravil šejka Tamima bin Hamada Al Thanija in njegovo ženo Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, skupaj pa so se udeležili slovesne konjske parade straže, kjer se jim je pridružil tudi kralj Karel III.