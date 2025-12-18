Princ William in princesa Catherine z novo družinsko božično voščilnico

Princ William in princesa Catherine sta ob prihajajočih praznikih na družbenih omrežjih delila novo fotografijo, s katero sta javnosti voščila vesel božič. Na fotografiji, ki jo je aprila posnel fotograf Josh Shinner v Norfolku, sta zakonca s svojimi tremi otroci, princema Georgeom in Louisom ter princeso Charlotte.
Svojo praznično voščilnico pa sta kralj Karel III. in kraljica Camilla razkrila že v začetku meseca. "Želimo vam srečen božič in novo leto," sta pripisala fotografiji, posneti v Rimu.
Voščilnice člani kraljeve družine nato podpišejo in jih pošljejo družini, prijateljem in javnim osebnostim po vsem svetu.
