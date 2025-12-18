Naslovnica
Princ William in princesa Catherine z novo družinsko božično voščilnico

London, 18. 12. 2025 12.04 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
E.K.
Princ William in princesa Catherine delila družinsko božično voščilnico

Valižanski princ in princesa sta javnosti predstavila svojo uradno, tradicionalno božično voščilnico. Na fotografiji, posneti spomladi v Norfolku, kraljeva družina nasmejano pozira pred fotografskim objektivom. V začetku meseca pa sta svojo praznično voščilnico delila tudi kralj Karel III. in njegova soproga, kraljica Camilla.

Princ William in princesa Catherine sta ob prihajajočih praznikih na družbenih omrežjih delila novo fotografijo, s katero sta javnosti voščila vesel božič. Na fotografiji, ki jo je aprila posnel fotograf Josh Shinner v Norfolku, sta zakonca s svojimi tremi otroci, princema Georgeom in Louisom ter princeso Charlotte.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svojo praznično voščilnico pa sta kralj Karel III. in kraljica Camilla razkrila že v začetku meseca. "Želimo vam srečen božič in novo leto," sta pripisala fotografiji, posneti v Rimu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Voščilnice člani kraljeve družine nato podpišejo in jih pošljejo družini, prijateljem in javnim osebnostim po vsem svetu.

