Princ William in princesa Catherine z novo fotografijo čestitala princu Louisu

Najmlajši sin princa Williama in princese Catherine je dopolnil sedem let. Kraljevi par je ob tej priložnosti na družbenem omrežju delil novo fotografijo princa Louisa, na kateri deček sedi na drevesnem štoru in nasmejan zre v fotografski objektiv. Fotografija je še posebej prisrčna, ker mu manjkata sprednja zobka.