Princ William in princesa Catherine z otroki na velikonočni maši

Na današnjo velikonočno nedeljo se je kraljeva družina ponovno zbrala v celoti. K tradicionalni velikonočni maši, ki letno poteka v kapeli sv. Jurija v Windsorju, sta namreč ponovno prišla princ William in princesa Catherine s svojimi tremi otroki. Na slovesnosti sta bila seveda tudi kralj Karel in kraljica Camilla.
Skupaj s staršema so v cerkev ponosno vstopili 12-letni George in sedemletni Louis, ki sta se z oblačili uskladila z očetom, medtem ko je desetletna Charlotte nosila precej bolj formalno obleko. Njihovo vedenje je bilo, kot se spodobi, brezhibno in skladno z zahtevami protokola, kar je bilo opaženo tudi s strani javnosti in medijskih opazovalcev, ki so podrobno spremljali vsak gib in izraz na njihovih obrazih ob prihodu in odhodu s cerkvene maše.
Da je bila celotna družina znova skupaj zbrana ob tako pomembnem prazniku, kot je velika noč, je pomemben pokazatelj, da je princesino zdravstveno stanje dobro in da se lahko udeležuje vseh svojih kraljevih obveznosti. Zadnji dve leti je tovrstne zadeve namreč morala zaradi zdravljenja raka izpustiti. Družian se je tako leta 2024 kot tudi leta 2025 odločila, da bodo praznike zaradi bolezni preživeli skupaj na svojem posestvu v Norfolku.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.