Princ William in princesa Catherine z otroki na velikonočni maši

Na današnjo velikonočno nedeljo se je kraljeva družina ponovno zbrala v celoti. K tradicionalni velikonočni maši, ki letno poteka v kapeli sv. Jurija v Windsorju, sta namreč ponovno prišla princ William in princesa Catherine s svojimi tremi otroki. Na slovesnosti sta bila seveda tudi kralj Karel in kraljica Camilla.

Skupaj s staršema so v cerkev ponosno vstopili 12-letni George in sedemletni Louis, ki sta se z oblačili uskladila z očetom, medtem ko je desetletna Charlotte nosila precej bolj formalno obleko. Njihovo vedenje je bilo, kot se spodobi, brezhibno in skladno z zahtevami protokola, kar je bilo opaženo tudi s strani javnosti in medijskih opazovalcev, ki so podrobno spremljali vsak gib in izraz na njihovih obrazih ob prihodu in odhodu s cerkvene maše.

