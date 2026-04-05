Tuja scena

Princ William in princesa Catherine z otroki na velikonočni maši

London, 05. 04. 2026 15.14

K.A.
Princ William in princesa Catherine z otroki

Princesa Catherine in princ William sta se z otroki po dveh letih odsotnosti zaradi princesine diagnoze raka vrnila k tradicionalni velikonočni maši v kapeli sv. Jurija v Windsorju. To je ena redkih priložnosti, ko je bila družina spet v celoti zbrana, saj sta bila na dogodku prisotna tudi kralj Karel in kraljica Camilla.

Na današnjo velikonočno nedeljo se je kraljeva družina ponovno zbrala v celoti. K tradicionalni velikonočni maši, ki letno poteka v kapeli sv. Jurija v Windsorju, sta namreč ponovno prišla princ William in princesa Catherine s svojimi tremi otroki. Na slovesnosti sta bila seveda tudi kralj Karel in kraljica Camilla.

FOTO: Profimedia

Skupaj s staršema so v cerkev ponosno vstopili 12-letni George in sedemletni Louis, ki sta se z oblačili uskladila z očetom, medtem ko je desetletna Charlotte nosila precej bolj formalno obleko. Njihovo vedenje je bilo, kot se spodobi, brezhibno in skladno z zahtevami protokola, kar je bilo opaženo tudi s strani javnosti in medijskih opazovalcev, ki so podrobno spremljali vsak gib in izraz na njihovih obrazih ob prihodu in odhodu s cerkvene maše.

Da je bila celotna družina znova skupaj zbrana ob tako pomembnem prazniku, kot je velika noč, je pomemben pokazatelj, da je princesino zdravstveno stanje dobro in da se lahko udeležuje vseh svojih kraljevih obveznosti. Zadnji dve leti je tovrstne zadeve namreč morala zaradi zdravljenja raka izpustiti. Družian se je tako leta 2024 kot tudi leta 2025 odločila, da bodo praznike zaradi bolezni preživeli skupaj na svojem posestvu v Norfolku.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JB2024
05. 04. 2026 20.29
na maši pa res ne.
Odgovori
0 0
murate
05. 04. 2026 20.03
Če kaj vem še reče sveta maša kakršnakoli že je.
Odgovori
+1
1 0
Definbahija
05. 04. 2026 18.21
...pri maši...
Odgovori
+2
2 0
G. Papež
05. 04. 2026 18.14
Če bi se z njimi pojavila še babica Diana bi bilo pa res nekaj. Čudež. Tako pa to ni nič omembe vrednega.
Odgovori
+2
4 2
Buča hokaido
05. 04. 2026 17.51
Na maši? Se ne reče pri maši?
Odgovori
+6
6 0
aljoteam
05. 04. 2026 17.43
Se se niste navelicali kopirat propagandne clanke o tej druzini non stop. Zeh res.
Odgovori
+1
2 1
Rožle Patriot
05. 04. 2026 17.37
• - Nepopravljiva škoda: Če se fekalije pomešajo s podtalnico v prodnatih tleh, je čiščenje praktično nemogoče. Ljubljana bi v trenutku izgubila svoj največji zaklad. -- • - Pritiski na stroko: Obstajajo pričevanja o pritiskih na uradnike in strokovnjake, ki so opozarjali na nevarnosti, kar je jasen znak sistemske napake. • - Ignoriranje alternativ: Zavestna izbira cenejše in nevarnejše trase namesto --varnejših obvoznih poti se mnogim zdi kriminalno dejanje proti javnemu dobru. -- V Sloveniji trenutno potekajo preiskave parlamentarne komisije, ki skuša ugotoviti prav to – kdo je podpisal sporna dovoljenja in ali so bili pri tem kršeni zakoni. A kot pravim, ko bo voda enkrat klorirana in polna kemikalij, bo za Ljubljano prepozno …..
Odgovori
+0
2 2
galyo77
05. 04. 2026 18.09
Kaj imata skupnega angleška kraljeva družina pri maši in kanalizacija v Ljubljani🤔? Oboje mi malo dol visi.....
Odgovori
+1
2 1
Rožle Patriot
05. 04. 2026 19.41
Ampak čisto nič. Te še kaj zanima brihta, razen to da ti dol visi … !!??
Odgovori
+0
1 1
proofreader
05. 04. 2026 17.35
Golob je bil?
Odgovori
+1
2 1
flojdi
05. 04. 2026 17.03
Wow
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
05. 04. 2026 16.24
se kažejo kot na kravjem balu
Odgovori
+4
5 1
Matejka535
05. 04. 2026 16.10
Vsako leto zaslužijo 300 milijonov funot davkoplačevalskega denarja. Seveda morajo biti všečni za javnost. Ena sama fasada in maska. Žal mi je, da sta Kate in Charles zbolela za rakom a takšno stresno življenje pod lupo in lažnim bliščem terja davek. Ogabni zlagani stric Andrew, ki je povezan s pedofilijo je samo ena plast svinjarije, ki jo prikriva Britanska kraljeva družina.
Odgovori
+6
6 0
flojdi
05. 04. 2026 17.05
..pac navadni ljudje..le umetno privdzignjeni"
Odgovori
-1
0 1
pager
05. 04. 2026 18.59
bravo uspel ti je najdit kolk zaslužijo, zdaj pa se še potrud in najd kolk pa prinesejo v državni proračun GB. Bo šlo???
Odgovori
+0
1 1
Ka-52 Alligator
05. 04. 2026 15.45
Koga oni predstavljajo?
Odgovori
+6
8 2
Kameleon Kiddo
05. 04. 2026 17.44
Tvoje lastnike
Odgovori
+0
1 1
