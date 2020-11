Princ William in vojvodinja Kate žalujeta za psičkom Lupom

Princ William in vojvodinja cambriška Kate Middleton sta na Instagramu objavila fotografijo svojega črnega psička, kokeršpanjela Lupa in dopisala, da sta se od njega po devetih letih morala posloviti. "Žal je pretekli vikend poginil naš dragi Lupo. Zadnjih devet let je bil srce naše družine in močno ga bomo pogrešali," sta pod objavo napisala Kate in William.

Angleški kokeršpanjel je bil božično darilo za Williama in Kate leta 2011, piše britanski portal The Sun. Lupo se je skotil psički, ki sta jo dolga leta imela Katina starša, Carole inMichael Middleton. Od Lupa se je na Instagramu poslovil tudi Katin brat James, ki je zapisal:"Z veliko žalostjo je psiček moje sestre in njene družine žal poginil. Lupo je bil sin Elle, brat Zuluja, Inke in Lune. Star je bil devet let. Počivaj v miru, Lupo. Tilly in Mini te bosta čakala tam zgoraj. Vedno te bomo nosili v srcu."

Lupo je bil velikokrat tudi del uradnih družinskih portretov, ki jih je kraljeva družina objavljala ob večjih družinskih praznikih.