Princ William je covid-19 prebolel že aprila

Cambriški vojvoda, princ William, je po poročanju britanskih medijev koronavirusno bolezen prebolel že ob začetku epidemije, meseca aprila. Kot piše BBC,je o tem najprej poročal britanski tabloid The Sun, ki pa je informacijo izvedel iz zanesljivih virov z britanskega dvora. Princ je svojo diagnozo zadržal zase in zadeve tudi zdaj ni želel uradno komentirati, pišeBBC.

Kot poroča The Sun,naj bi bilo Williamu veliko do tega, da bi vest o svoji okužbi zadržati zase, saj je bil prepričan, da se na svetu dogajajo veliko pomembnejše stvari, poleg tega pa ni želel, da bi kogar koli skrbelo za njegovo zdravje. Ko je izvedel, da je okužen, se je začasno preselil v manjšo rezidenco Anmer Hall v Norfolku, kjer je preživljal svojo samoizolacijo, med boleznijo pa so zanj skrbeli kraljevi zdravniki.