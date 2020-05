Princ William je s pomočjo slabovidnosti premagal tremo

V novem dokumentarnem filmu britanske televizije BBC, ki govori o zdravju moških v svetu nogometa, je spregovoril tudi starejši vnuk kraljice Elizabete II. Oče treh otrok je povedal, da se je pred časom njegov vid tako poslabšal, da mu je to pomagalo pri premagovanju treme na nastopih pred množico ljudi.

Zaradi kratkovidnosti je princ William premagal tremo, ki ga je leta in leta ovirala na javnih nastopih. Občinstvo, ki ga je poslušalo, je sčasoma zaradi slabovidnosti postala le meglena gmota ljudi. William ni več videl njihovih obrazov in njihovih oči, ki so bile vse po vrsti uprte vanj. Informacijo je razkril, ko ga je v dokumentarnem filmu nek nogometaš, ki ima težave s tesnobnimi napadi, vprašal, če mu je težko živeti v nenehni luči javnosti.

icon-expand Trema je izginila zaradi slabovidnosti. FOTO: Profimedia

"Moj vid se je z leti poslabšal. Včasih nisem nosil kontaktnih leč, tako da med govori velikokrat nisem razločno videl ljudi, ki me poslušajo," je povedal William in dodal: "In to mi je pomagalo, saj so bili obrazi občinstva zamegljeni, torej nisem mogel razločiti pogledov, uprtih vame. Lahko sem prebral govor, ki je bil napisan pred menoj, nisem pa videl cele sobe, v kateri sem govoril. To mi je resnično pomagalo s tesnobnimi občutki pri nastopanju."