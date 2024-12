Princ William je soprogi na začetku zveze podaril ponesrečeno darilo

OGLAS

Princ William je princesi Catherine v prvih dneh njune zveze podaril zelo nenavadno darilo."Nekoč sem svoji ženi res dal daljnogled. Nikoli mi ni pustila, da bi pozabil na to," je priznal valižanski princ na radijski postaji BBC-ja ."To je bilo na začetku dvorjenja in mislim, da je to darilo zapečatilo dogovor," se je pošalil in dodal: "Ni šlo dobro. Iskreno povedano, nimam pojma, zakaj sem ji kupil daljnogled, takrat se mi je to zdela dobra ideja."

Princ William in princesa Catherine s sinovoma Georgem in Louisom ter hčerko Charlotte. FOTO: Profimedia icon-expand

Princ in princesa Walesa sta se spoznala leta 2001 in se zaljubila, ko sta bila študenta na univerzi St. Andrews na Škotskem. Aprila 2011 sta stopila do oltarja v Westminstrski opatiji v Londonu. Medtem ko daljnogled takrat ni bil najbolj priljubljen pri valižanski princesi, se temu sedaj lahko nasmejeta. Princ Harry je v svojih spominih iz leta 2023 zapisal, da si na božični večer redno izmenjujejo darila, včasih tudi manj priročna in bolj za šalo. V knjigi Spare je razkril, da je nekoč od princese Margaret prejel kemični svinčnik v obliki ribe.

Britanska kraljeva družina na božični dan. FOTO: Profimedia icon-expand