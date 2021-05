Princ William je zaskrbljen zaradi novih Harryjevih razkritij o svojem življenju

Princ William se, po navedbah nekega vira v palači, boji, da bodo priznanja in nova razkritja njegovega mlajšega brata še bolj razburila kraljevo družino in javnost. Harry se je namreč po Williamovem mnenju podal na misijo, na kateri razkriva resnice in spomine iz svojega življenja v kraljevi družini, vse skupaj pa se je začelo z marčevskim intervjujem z Oprah.

Princ William se boji, da se bo turneja njegovega mlajšega brata končala s še več slabe volje in slabšimi odnosi med družinskimi člani, kot je to že povzročil marčevski intervju zOprah. Harry se je namreč pridružil Oprah v novih oddajah, kjer z znanimi odkriva resnice in priznanja iz njihovih življenj. Harryjevega starejšega brata pa po navedbah vira blizu palači skrbi, da bo ta s svojimi "bombami resnice" šel predaleč. Harry in njegova žena Meghan Markle sta že pošteno zamajala kraljevo ladjo, ko sta v intervjuju z voditeljico Oprah kraljevo družino med drugim obtožila rasizma, Marklovi pa naj bi oteževali privajanje na življenje v družini. Harry pa je šel še korak dlje, ko je v novem intervjuju z Oprah dejal, da mu je oče, princ Charles, kot otroku zelo oteževal življenje in da je zelo trpel. "Moj oče mi je kot otroku pogosto govoril 'tudi zame je bilo tako, ko sem bil še otrok, zato boš tudi ti to dal skozi'," je 36-letni princ dejal o bodočem kralju. William naj ne bi bil zaradi tega samo razočaran nad mlajšim bratom, temveč tudi zelo zaskrbljen zaradi njegovih izjav v javnosti. Vir je za angleški tabloid dejal tudi, da 'palačo bolj skrbijo nadaljnja Harryjeva pričevanja, vendar se jih ne bojijo'. Meghan in Harry sicer v juniju pričakujeta drugega otroka, tokrat naj bi dobila deklico.