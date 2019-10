Princ William jezen in v skrbeh zaradi mlajšega brata

Kate, princ William, Meghan in princ Harry - v kakšnem odnosu so?

Kot smo že pisali, je princ Harry v novem dokumentarnem filmu komentiral tudi govorice o odnosu s svojim bratom princem Williamom. Pojasnil je, da sta se z bratom oddaljila in sta na popolnoma različnih bregovih. O kraljevem življenju je spregovorila tudi Meghan Markle, priznala je, da ni dovolj resno vzela svaril svojih britanskih prijateljev, naj se ne poroči s princem.

Zdaj z britanskega dvora prihajajo tudi odzivi na dokumentarni film, še posebno od brata Williama, ki naj bi bil zaradi dotičnega filma jezen na brata, a vseeno naj bi dejal, da ga za brata skrbi oziroma upa, da sta mlada zakonca dobro.

Trenje med bratoma naj bi se začelo že v trenutku, ko je Harry spoznal Meghan. Takrat naj bi ga William pozval k previdnosti, dejal naj bi mu, da mora uporabiti zdravo pamet in ne skočiti v novo situacijo brez premisleka. Harry je namreč že leto dni po razmerju z igralko javil, da sta zaročena. To je bilo novembra 2017, maja 2018 sta se poročila, leto dni kasneje, maja 2019, pa sta se razveselila prvega otroka.

Trenja naj bi bila tudi med Kate in Meghan. Vse to naj bi botrovalo odhodu Meghan in Harryja iz Kensingtonske palače. Mlada zakonca sta se namreč odločila, da bosta raje živela na gradu Windsor. Kasneje je odjeknila novica, da brata 'ločujeta' tudi skupne dobrodelne projekte.

Britanski mediji so pisali tudi o tem, da naj bi mlajši sin pokojne princese Diane iz svojega življenja izločil veliko prijateljev, nato pa zamenjal tudi telefonske številke, ne da bi obvestil svojo družino – podobno naj bi delala tudi Diana. Veliko navzkrižnih interesov naj bi prišlo tudi pri projektih, na katerih delujejo William, Kate, Harry in Meghan. V istem času so namreč odpotovali na različne konce sveta – William in Kate v Pakistan, medtem ko sta Harry in Meghan končala potovanje po Afriki in v istem času izdala dokumentarni film, ki je zasenčil potovanje starejšega brata. Mnogi se tako sprašujejo, kam bo tekmovanje med bratoma peljalo ter kaj o tem meni kraljica, ki do zdaj javno ni komentirala trenj ali dogajanja na dvoru, vir pa je medijem zaupal, a kraljica še vedno podpira Harryja in njegovo soprogo.