Tuja scena

Princ William: Ko bom jaz kralj, bom spremenil monarhijo

London, 03. 10. 2025 10.52 | Posodobljeno pred 59 minutami

Princ William, ki je prvi v vrsti za nasledstvo britanske krone, je v enem najbolj odkritih prinčevih intervjujev doslej dejal, da bo kot kralj v monarhijo vnesel spremembe. "Ne bojim se jih. Ideja, da lahko prinesem nekaj sprememb, me navdušuje," je povedal. Ob tem je spregovoril tudi o družini in njihovi zgodovini. "Mislim, da je pomembno živeti za tukaj in zdaj," je še pripomnil.

Valižanski princ, sin kralja Karla III., se ne boji sprememb. Še več – kot je povedal v enem od nedavnih intervjujev za oddajo The Reluctant Traveller, bo v monarhijo po prevzemu krone vnesel spremembe. "Spremembe na bolje, in to sprejemam, uživam v teh spremembah. Ideja, da lahko prinesem nekaj sprememb, me navdušuje. Ne preveč radikalnih, ampak sprememb, za katere menim, da so nujne," je povedal.

Princ William se ne boji sprememb.
Princ William se ne boji sprememb. FOTO: Profimedia

William je med intervjujem z igralcem Eugenom Levy razkazal grad Windsor in razkril mnoge podrobnosti iz zasebnega življenja. Med drugim je povedal, da je velik oboževalec serije filmov Ameriška pita, v katerem je igral tudi Levy.

Čeprav se zaveda pomena tradicije, pa poudarja, da se ne boji biti zvedav, da bi monarhija ostala relevantna. "Obstajajo trenutki, ko pogledaš tradicijo in se vprašaš, ali je ta še vedno primerna za današnji čas. Ali je to še vedno prava stvar?" se je vprašal.

Spregovoril pa je o družini in njihovi zgodovini. "Če nisi previden, te lahko zgodovina resnično obremenjuje in te omejuje, zaradi česar se lahko počutiš preveč omejen. Mislim, da je pomembno živeti za tukaj in zdaj," je pripomnil. Dotaknil se je tudi bolj osebnih vprašanj. Njegov oče in žena sta v zadnjem obdobju namreč zbolela za rakom. "Stvari, povezane z družino, me precej obremenjujejo," je dejal. 

V intervjuju pa princ ni spregovoril o odnosu z bratom, princem Harryjem, ga je pa omenil, ko je spregovoril o odraščanju. "Upam, da se ne bomo vrnili k nekaterim praksam iz preteklosti, v katerih sva odraščala Harry in jaz. In storil bom vse, kar je v moji moči, da se ne bomo vrnili v takšno situacijo," je še sklenil.

Eden bolj iskrenih pogovorov

Po objavi pogovora so se nemudoma zvrstile ocene, da gre za najbolj odkrit in iskren prinčev pogovor. Na BBC so med drugim zapisali, da je William s tem pretrgal niz formalnih sedečih pogovorov s člani kraljeve družine. 

Levy je za BBC dejal, da ga je presenetilo, kako spontan je bil princ med intervjujem. "Zame je bil to le pogovor. V svojih mislih ga nisem obravnaval kot nekaj ekskluzivnega," je pojasnil.

Finfer
03. 10. 2025 11.52
+1
Še bolje bi bilo da bi ukinili monarhijo saj požre ogromno milijard denarja a ni nobene koristi od teh ničvrednih pokvarjenih ljudi !!
ODGOVORI
1 0
antirepresija
03. 10. 2025 11.49
+1
Ti ne bos kralj, ker bo Zdruzeno kraljestvo prej postalo kalifat.
ODGOVORI
1 0
Yon Dan
03. 10. 2025 11.40
Od kdaj kloni napovedujejo spremembe. Pravih že dolgo ni.
ODGOVORI
0 0
Bombardirc1
03. 10. 2025 11.33
+2
To, da v 21 stoletju še govorimo o kraljih in kraljicah je anahronizem najslabše vrste...
ODGOVORI
2 0
symy7
03. 10. 2025 11.33
+2
Še leta 25 se grejo kralje in kraljice pa prince in princeske. Jao, dosadno!
ODGOVORI
2 0
VplivnežDaTeKap
03. 10. 2025 11.28
Primerna za današnji čas, tradicija je nekaj na kar čas nima vpliva zato pa se ji reče tradicija....
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
03. 10. 2025 11.15
-1
Dečko se dobro zaveda, da britanska kraljeva družina izgublja na relevantnosti in popularnosti. Narod jih ne bo več dolgo toleriral. Pomembne so nujne spremembe, kajti protesti so čedalje bolj pogosti, njihova številčnost pa čedalje večja. Za Amere recimo velja, da se ne sekirajo za Harrya in Meghan. Pri Britancih je pa precej jasno, da je Harry veliko bolj pošten od svojga brata Williama.
ODGOVORI
1 2
medŠihtom
03. 10. 2025 11.06
+2
čeljust mu je zrasla. seveda se ne boji sprememb, sej vse plača proračun.
ODGOVORI
2 0
MartaLu
03. 10. 2025 11.32
+1
Dobil je Habsburško čeljust prednikov.
ODGOVORI
1 0
medŠihtom
03. 10. 2025 11.41
prvi po 500 letih ki ni poročen s sestrično.
ODGOVORI
0 0
