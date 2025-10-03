Princ William: Ko bom jaz kralj, bom spremenil monarhijo

Valižanski princ, sin kralja Karla III. , se ne boji sprememb. Še več – kot je povedal v enem od nedavnih intervjujev za oddajo The Reluctant Traveller , bo v monarhijo po prevzemu krone vnesel spremembe. "Spremembe na bolje, in to sprejemam, uživam v teh spremembah. Ideja, da lahko prinesem nekaj sprememb, me navdušuje. Ne preveč radikalnih, ampak sprememb, za katere menim, da so nujne, " je povedal.

William je med intervjujem z igralcem Eugenom Levy razkazal grad Windsor in razkril mnoge podrobnosti iz zasebnega življenja. Med drugim je povedal, da je velik oboževalec serije filmov Ameriška pita, v katerem je igral tudi Levy.

Čeprav se zaveda pomena tradicije, pa poudarja, da se ne boji biti zvedav, da bi monarhija ostala relevantna. "Obstajajo trenutki, ko pogledaš tradicijo in se vprašaš, ali je ta še vedno primerna za današnji čas. Ali je to še vedno prava stvar?" se je vprašal.

Spregovoril pa je o družini in njihovi zgodovini. "Če nisi previden, te lahko zgodovina resnično obremenjuje in te omejuje, zaradi česar se lahko počutiš preveč omejen. Mislim, da je pomembno živeti za tukaj in zdaj," je pripomnil. Dotaknil se je tudi bolj osebnih vprašanj. Njegov oče in žena sta v zadnjem obdobju namreč zbolela za rakom. "Stvari, povezane z družino, me precej obremenjujejo," je dejal.