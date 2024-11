Princ William: Letošnje leto je bilo brutalno

"Iskreno povedano, bilo je grozno. To je bilo verjetno najtežje leto v mojem življenju," je dejal princ William . "Prebroditi vse ostale zadeve in vse skupaj obdržati na pravi poti je bilo zato zelo težko," je opisal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP . Po javnem razkritju, da prebolevata raka, kralj Karel III. in princesa Catherine v omejenem obsegu opravljata javne dolžnosti. Kralj se še vedno zdravi, medtem ko je Kate septembra sporočila, da je zaključila kemoterapijo.

Ko so mu novinarji rekli, da je videti sproščen, je William odvrnil, da"letos ne bi mogel biti manj sproščen. Gre bolj za vztrajnost in mojo naravnanost, da je treba narediti korak naprej," je dejal in dodal: "Uživam v svojem delu in v tem, da si lahko vzamem čas tudi za svojo družino," je dodal.