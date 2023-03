Princ William med obiskom Varšave večerjal v gejevski restavraciji

Po poročanju Daily Maila se je prinčeva ekipa odločila, da odidejo v restavracijo, William pa je sam izrazil željo, da se jim pridruži na večerji v lokalnem okolju. "Ekipi je bilo všeč, da jih je prosil, če se jim lahko pridruži. Cenijo to," je povedal vir blizu kraljeve družine in dodal, da so z obiskom dokazali, da podpirajo LGBTQIA+ na Poljskem. Status pravic istospolnih v tej državi je sicer med najslabšimi v državah Evropske unije, saj njihova zakonodaja ne priznava istospolnih zvez.

Britanec se je na Poljskem mudil zaradi državniških obveznosti, njegov obisk pa ni bil javno oznanjen. V imenu Velike Britanije je namreč prišel, da izreče podporo državi, ki skrbi za begunce, ki so vanjo prebežali zaradi vojne v Ukrajini. Srečal se je tudi z britanskimi in poljskimi vojaki, ki delajo blizu ukrajinsko-poljske meje, in pohvalil njihovo sodelovanje v podporo prebivalcem Ukrajine in njihovi svobodi. "Z našim sodelovanjem v podporo prebivalcem Ukrajine in njihovi svobodi, ki je tudi naša in vaša svoboščina, se naše vezi krepijo. Tukaj sem, ker se želim osebno zahvaliti poljskim in britanskim vojakom, ki delajo v tesnem partnerstvu. Prav tako se želim pokloniti navdihujoči človečnosti Poljakov, odprli ste svoja srca in domove," je izjavil.