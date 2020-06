Princ William med poučevanjem otrok obnavlja znanje matematike

Princ William ima mnogo nazivov, je oče, sin, vnuk, brat, princ in sedaj tudi učitelj. Zaradi pandemije koronavirusa so se zaprle otoške šole, zato so starši trenutno tisti, ki svojemu podmladku pomagajo, da od doma dosežejo dobre šolske rezultate. Oče treh otrok, 37-letni princ William, se zelo trudi, da bi svojima šolarjema glede učnih obveznosti čim bolj pomagal.