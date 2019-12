Princ William na faksu s kuharijo osvajal Kate Middleton

Princ William in Kate Middleton sta se spoznala na fakulteti leta 2001, v času študija pa sta pogosto preživljala večere v lokalnih barih in picerijah. Njuna ljubezen se je tako v manjšem škotskem mestu razcvetela stran od oči javnosti.

Vojvodinja Kate Middleton je v pogovorni oddaji z voditeljico Mary Berry med drugim obudila spomin na dni, ko sta s princem Williamom obiskovala fakulteto St. Andrews na Škotskem. Zaupala ji je, da se je princ takrat tudil nanjo narediti vtis, pri čemer si je pomagal tudi s kuharskimi podvigi. ''V času najinega študija je pripravljal različne obroke. Mislim, da je takrat želel name narediti vtis. Na meniju so bile stvari, kot denimo domača bolognese omaka in podobno (smeh).''

Na voditeljičino vprašanje, ali William tudi danes kdaj zagrabi za kuhovnico, je Middletonova odvrnila: ''Včasih res. Precej dober je pri pripravi zajtrkov.'' Princ William bi letos utegnil sodelovati tudi pri pripravi božične večerje, saj naj bi dejal, da bo z otroki, če bodo to seveda želeli, pripravljal mesne pite.

Vojvodinja je razkrila, da se tudi sama večkrat obrne v kuhinji in da uživa v pripravi rojstnodnevnih tort:''Z velikim veseljem pečem torte. To je postalo neke vrste tradicija - ponavadi ostanem budna do polnoči s smešno velikimi količinami vsem zmesi za pripravo torte. Vsega je vedno preveč, ampak to mi je všeč.''