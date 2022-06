Princ William na londonskih ulicah prodajal časopis

Princ William je mimoidočim na londonskih ulicah prodajal časopis The Big Issue , ki brezdomcem omogoča zaslužek in jim pomaga pri vključevanju v družbo (podobno kot slovenski časopis Kralji ulice ). Vojvoda Cambriški se je sicer za prodajo oblekel tako, da je bil manj opažen, a so ga Londončani kljub rdeči kapi s šiltom in brezrokavniku v barvah časopisa prepoznali.

Britanci so bili nad Williamovim podvigom navdušeni. "Nisem vedela, da je v Londonu tako zlahka spoznati princa," je za The Post dejala mimoidoča in priznala, da ga najprej sploh ni prepoznala. "Obrnila sem se nazaj in se prepričala, da je to on. Ustavila sem se in z njim poklepetala, bil je zelo prijazen. Moja ljubezen do kraljeve družine se je po tem srečanju povečala za 200 odstotkov." Dodala je, da je vesela, ker princ William nadaljuje poslanstvo njegove mame Diane, ki je sodelovala s številnimi dobrodelnimi organizacijami. "Problematika brezdomcev ima svetovne razsežnosti, zato je lepo, da princ daje pravilen zgled svoji državi."

Drugi srečnež, ki je naletel na princa, je trenutek obeležil na Instagramu, kjer je objavil skupno fotografijo s prestolonaslednikom. "Nepričakovano srečanje s princem Williamom," je zapisal.