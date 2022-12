Princ William na poroki nekdanjega dekleta Rose Farquhar

Izmenjava zaobljub je potekala na zasneženem posestvu Cotswold Hills, poznavalci pa so povedali, da je šlo za čarobno zimsko poroko. "Nevesta in ženin sta se sprehodila med gosti, nato pa sta se odpeljala v starodobnem Land Roverju," je povedal vir s poroke. Rose in njen oče sta na poroko sicer zamudila, saj se jima je pokvaril avto, a to ni pokvarilo vzdušja.