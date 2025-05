Princ William ne more odvzeti kraljevih nazivov Harryju in Meghan

Po nedavni potezi Meghan Markle, ko se je na darilu prijateljice podpisala z nazivom, ki ji po odstopu od kraljevih dolžnosti ne pripada več, so se ponovno pojavile govorice, da naj bi princ William razmišljal o tem, da bi bratu in njegovi ženi po svojem kronanju nameraval odvzeti naziva. Pa lahko to res stori?

Meghan Markle naj bi nedavno prekršila sporazum, ki določa, da z možem po odstopu od kraljevskih dolžnosti leta 2020 ne smeta več uporabljati naziva njena/njegova kraljeva visokost, njena nedavna poteza pa naj bi svaka, princa Williama tako razjezila, da naj bi razmišljal o tem, da bi po tem, ko bo sam okronan za kralja, bratu in svakinji odvzel naziva vojvodinje in vojvode Susseška. Naziva jima je leta 2018 po poroki dodelila pokojna kraljica Elizabeta II., odvzem naziva pa bi moral s posebnim aktom sprejeti parlament.

Princ William z Meghan Markle in princem Harryjem FOTO: Profimedia icon-expand

A to bi se že v naslednjih letih utegnilo spremeniti, saj so se v zadnjih letih pojavile diskusije o tem, da naj bi dobil pooblastila za odločanje v teh primerih monarh oziroma parlamentarni odbor.

Meghan in Harry, ki sta od svojih uradnih vlog odstopila dve leti po poroki, sta obdržala naziva vojvode in vojvodinje Susseške, kar je razvidno tudi na uradni spletni strani britanske kraljeve družine, kot je v intervjuju za People povedala Meghan, pa je Sussex uradni priimek, ki ga uporabljata zakonca in njuna otroka, 5-letni Archie in 3-letna Lilibet.

"To je naš skupni družinski priimek, dokler nisva dobila otrok, pa se nisem zavedala, kako pomembno bo to. Všeč mi je, da je to nekaj, kar je skupno meni, Lili, Archieju in Harryju. Veliko mi pomeni," je takrat dejala.