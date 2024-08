Princ William ne namerava povabiti brata Harryja na svoje kronanje

Da sta nekoč bratska zaveznika in dobra prijatelja, princ William in princ Harry že nekaj časa na bojni nogi, ni nobena skrivnost. Med sinova kralja Karla je v zadnjih letih stopilo preveč stvari in njun odnos se je ohladil. Ne le Harryjeva poroka z Meghan Markle in selitev v ZDA, William je bratu zameril marsikaj in po poročanju tujih medijev že skoraj dve leti nista spregovorila. Prav tako starejši od njiju nima v načrtu mlajšega brata povabiti na svoje kronanje.

OGLAS

Vzorna bratska povezanost, ki sta jo princ William in princ Harry po smrti njune mame princese Diane kazala svetu, je že dolgo časa stvar preteklosti. Brata sta namreč zadnja leta v precej napetih odnosih. Do njunega razhajanja je prišlo že ob Harryjevi poroki z Meghan Markle, kasneje tudi po njegovi selitvi čez lužo in intervjuju z Oprah Winfrey, nič kaj bolje pa ni bilo niti po izdaji knjige spominov Rezerva, ki je nastala izpod rok mlajšega od bratov.

Princ Harry in princ William že skoraj dve leti nista spregovorila. FOTO: AP icon-expand

Po poročanju tujih medijev sinova kralja Karla že skoraj dve leti nista spregovorila, kljub temu da se je v tem času zgodilo veliko pomembnih stvari. Takšnih, ob katerih zagotovo potrebuješ podporo brata. Pred skoraj dvema letoma je namreč umrla njuna babica kraljica Elizabeta, a niti to ju ni združilo. Kasneje je potekalo kronanje njunega očeta, ki je prevzel prestol, letos pa je svet pretresla novica, da tako njun oče kot tudi soproga princa Williama bolehata za rakom.

A bratov ne združita več ne smrt ne bolezen. Zamere med njima so tako globoke, da naj bi se 42-letnik odločil, da svojega tri leta mlajšega sorojenca ne bo povabil na svoje kronanje, ko bo nekoč po očetu nasledil prestol. Tuji mediji trdijo, da bo, če bo pri svoji odločitvi vztrajal, to močno prizadelo Harryja. "William je letos osredotočen na ženo, otroke in očeta. Njegov brat ni nekdo, o komer bi razpravljal," so za Daily Mail zatrdili viri. Kaj je tisto, kar bi lahko združilo sprta brata, ni jasno, kot vse kaže, pa oba z vsako svojo potezo kopljeta še večje brezno svojemu sporu.