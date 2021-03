Princ William: Nismo rasistična družina

Po odmevnem intervjuju Meghan Markle in princa Harryja se je zdaj oglasil tudi njegov brat, princ William. Med drugim je dejal, da njegova družina ni rasistična in da se z bratom še ni uspel pogovoriti, a to namerava storiti.

icon-expand Oglasil se je princ William. FOTO: AP

"V bistvu nismo rasistična družina," jeprincWilliam, Harryjev starejši brat, dejal za Sky News.Na vprašanje, ali je že govoril z bratom, je vojvoda Cambriški odgovoril: "Nisem še govoril z njim, a to nameravam." Meghan Markle je med dvournim intervjujem z Oprah Winfey, ki so ga v ponedeljek zvečer predvajali tudi v Angliji, podala šokantne trditve o obdobju, ko je opravljala kraljeve dolžnosti in je bila noseča z Archijem.

Harry in Meghan sta v pogovoru z legendarno voditeljico spregovorila o rasizmu na dvoru in o tem, da Meghan od kraljeve družine ni dobila ustrezne podpore. Med drugim je šokirala s priznanjem, da so jo med nosečnostjo obdajale najtemačnejše misli. Spogledovala naj bi se tudi s samomorom in samopoškodovanjem.

Po odmevnem intervjuju so iz Buckinghamske palače v kraljičinem imenu sporočili: "Vsa družina je žalostna, ker je izvedela, kako zahtevna so bila zadnja leta za Harryja in Meghan. Problemi, ki so se pojavili, zlasti glede rase, so zaskrbljujoči. Čeprav se nekateri spomini lahko razlikujejo, jih jemljemo zelo resno in jih bo družina obravnavala zasebno. Harry, Meghan in Archie bodo vedno ljubljeni člani družine."

Princ Harry je v intervjuju z Oprah povedal, da se je kot del kraljeve družine počutil kot ujetnik monarhije. Ob tem je dejal, da sta njegov oče in brat še zmeraj ujeta v življenje kraljevine. Meghan pa je spregovorila tudi o sporu s Kate Middleton, ženo princa Williama oziroma, da jo je ta spravila v jok tik pred poroko zaradi oblek deklic, ki so na poročni slovesnosti nosile cvetje. V etru je še dodala, da se ji je Kate opravičila s šopkom rož in sporočilom ter prevzela odgovornost.