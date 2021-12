Princ William o nastopu z Bon Jovijem in Taylor Swift: Kako nerodno

William se je med nedavnim intervjujem spomnil na dogodek iz leta 2013. Takrat se je namreč na odru med prireditvijo v Kensingtonski palači pridružil Bon Joviju in Taylor Swift.

Princ William se spominja, da se tistega novembra pred osmimi leti počutil ''kot v transu.'' Taylor Swift ga je namreč prosila, da se ji pridruži na odru, tam pa je že stal Jon Bon Jovi. Skupaj so zapeli znano skladbo Livin' On a Prayer. Podrobnosti z dogodka, ki je bil dobrodelne narave, je izdal v spletni izdaji oddaje Time to Walk, ki bo v zvočni verziji na voljo prav s 6. decembrom.

icon-expand Taylor Swift in Jon Bon Jovi v družbi Williama. FOTO: Profimedia

''Sedel sem ob Taylor Swift. Bila je na moji levi,'' se je spominjal 39-letnik in dodal: ''Po tem, ko je Bon Jovi zapel prvo pesem, se je zgodil manjši premor, ona pa se je obrnila k meni. Prijela me je za roko, me pogledala v oči in me spodbudila: 'Pridi, William. Greva pet!''' Ob spominu na ta nenavadni dogodek je priznal, da še vedno ne ve, kaj se mu je zgodilo v tistem času in da mu je še danes nerodno, ko obuja pretekle dogodke, ki so sledili.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke