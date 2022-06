Princ William ob očetovskem dnevu sledilce razveselil z novo fotografijo

Ob praznovanju očetovskega dne je bila objavljena nova fotografija nasmejanega princa Williama z njegovimi otroki. "Vesel očetovski dan želimo vsem očetom in dedkom po vsem svetu!" so napisali pod fotografijo, ki je bila naložena na uradni Twitterjev profil vojvode in vojvodinje Cambriške. Fotografija je bila narejena na družinskem dopustu v Jordanu že jeseni 2021. Tudi na njihovi lanski božični voščilnici jih lahko opazimo v enakem okolju, zato so bile fotografije verjetno ustvarjene že takrat.