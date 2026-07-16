Princ William ob porazu Anglije: Glave gor, dali ste vse od sebe

Na svetovnem prvenstvu v nogometu 2026 se je že večkrat izkazalo, da vodstvo proti reprezentanci Argentine nikakor ne pomeni zmage, še manj pa napredovanja v naslednji krog. In čeprav je Anglija vodila, so Lionel Messi in ekipa znova dokazali, da so najmočnejši takrat, ko jim dobesedno teče voda v grlo. Tako so po neverjetnem preobratu poskrbeli, da so Harry Kane in razočarani Angleži tik pred finalom izpadli.
Poraz angleške izbrane vrste ni razžalostil le nogometašev na igrišču, še bolj čustveno so vse skupaj pospremili navijači. A kot je na družbenih omrežjih zapisal princ William, so fantje lahko ponosni nase. "Strt sem. Anglija, dali ste vse od sebe in ponosni smo na vas," je začel zapis na Instagramu in nadaljeval s spodbudnimi besedami: "Hvala vsakemu na igrišču in ob njem za neverjeten turnir. Borbenost in vera, ki ste jo pokazali, nas navdihujeta. Anglija je bila najbolj enotna ekipa na turnirju. Glave gor, W."
Razočaranega obraza je bil tudi nekdanji nogometaš David Beckham, ki si je z družino tekmo ogledal v živo. Ob slavljenju argentinskih nogometašev in njihovih navijačev se je ponovno spomnil, kakšen je občutek, ko izgubiš pred samim finalom prvenstva. "Velika žalost za vse nas, a tudi spomini, ki navdihujejo in ostanejo za vedno ... Hvala naši ekipi, navijačem in naši državi za vse, kar ste nam podarili na tem svetovnem prvenstvu," je ob porazu zapisal na družbenih omrežjih in s tem pokazal, da je ponosen na svojo domovino.
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