Princ William ob porazu Anglije: Glave gor, dali ste vse od sebe

Na svetovnem prvenstvu v nogometu 2026 se je že večkrat izkazalo, da vodstvo proti reprezentanci Argentine nikakor ne pomeni zmage, še manj pa napredovanja v naslednji krog. In čeprav je Anglija vodila, so Lionel Messi in ekipa znova dokazali, da so najmočnejši takrat, ko jim dobesedno teče voda v grlo. Tako so po neverjetnem preobratu poskrbeli, da so Harry Kane in razočarani Angleži tik pred finalom izpadli.

Princ William je ponosen na ekipo Anglije. FOTO: Instagram

Poraz angleške izbrane vrste ni razžalostil le nogometašev na igrišču, še bolj čustveno so vse skupaj pospremili navijači. A kot je na družbenih omrežjih zapisal princ William, so fantje lahko ponosni nase. "Strt sem. Anglija, dali ste vse od sebe in ponosni smo na vas," je začel zapis na Instagramu in nadaljeval s spodbudnimi besedami: "Hvala vsakemu na igrišču in ob njem za neverjeten turnir. Borbenost in vera, ki ste jo pokazali, nas navdihujeta. Anglija je bila najbolj enotna ekipa na turnirju. Glave gor, W."

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