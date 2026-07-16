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Tuja scena

Princ William ob porazu Anglije: Glave gor, dali ste vse od sebe

Atalanta, 16. 07. 2026 07.58 pred 46 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
princ william, princ george

Čeprav je sprva kazalo, da se bodo angleški navijači lahko veselili nove zmage svojih nogometašev na svetovnem prvenstvu v nogometu, so se njihove sanje o finalu zelo hitro spremenile v prah. Harryja Kana in druščino so po neverjetnem preobratu domov poslali Argentinci, ob porazu pa ne nogometaši ne navijači na tribuni niso mogli skriti solz. Spodbudne besede je trem levom ob razočaranju poslal tudi princ William.

Na svetovnem prvenstvu v nogometu 2026 se je že večkrat izkazalo, da vodstvo proti reprezentanci Argentine nikakor ne pomeni zmage, še manj pa napredovanja v naslednji krog. In čeprav je Anglija vodila, so Lionel Messi in ekipa znova dokazali, da so najmočnejši takrat, ko jim dobesedno teče voda v grlo. Tako so po neverjetnem preobratu poskrbeli, da so Harry Kane in razočarani Angleži tik pred finalom izpadli.

Princ William je ponosen na ekipo Anglije.
Princ William je ponosen na ekipo Anglije.
FOTO: Instagram

Poraz angleške izbrane vrste ni razžalostil le nogometašev na igrišču, še bolj čustveno so vse skupaj pospremili navijači. A kot je na družbenih omrežjih zapisal princ William, so fantje lahko ponosni nase. "Strt sem. Anglija, dali ste vse od sebe in ponosni smo na vas," je začel zapis na Instagramu in nadaljeval s spodbudnimi besedami: "Hvala vsakemu na igrišču in ob njem za neverjeten turnir. Borbenost in vera, ki ste jo pokazali, nas navdihujeta. Anglija je bila najbolj enotna ekipa na turnirju. Glave gor, W."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razočaranega obraza je bil tudi nekdanji nogometaš David Beckham, ki si je z družino tekmo ogledal v živo. Ob slavljenju argentinskih nogometašev in njihovih navijačev se je ponovno spomnil, kakšen je občutek, ko izgubiš pred samim finalom prvenstva. "Velika žalost za vse nas, a tudi spomini, ki navdihujejo in ostanejo za vedno ... Hvala naši ekipi, navijačem in naši državi za vse, kar ste nam podarili na tem svetovnem prvenstvu," je ob porazu zapisal na družbenih omrežjih in s tem pokazal, da je ponosen na svojo domovino.

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FORTUDO1
16. 07. 2026 08.27
Res so dali vse od sebe, predvsem Thomas Tuchel!
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