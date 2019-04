Princ William obiskal 5-letno deklico, ki je preživela strelni napad

V mestu Christchurch na Novi Zelandiji se je 15. marca med popoldanskimi molitvami zgodilo streljanje v dveh mošejah, v katerem je umrlo 50 ljudi. Napadeni sta bili mošeja Al Noor v središču mesta ter mošeja v predmestju Linwood.

Princ William je v teh dneh med svojim obiskom na Novi Zelandiji v bolnišnici v kraju Auckland med drugim obiskal tudi 5-letno deklico Alen Alsati, ki je med napadi, ki so se zgodili marca, utrpela hude poškodbe. Alen namreč ne vidi in se ne more pravilno premikati in hoditi. V napadu je namreč utrpela poškodbe možganov, zdravniki pa so dejali, da še ni znano, ali gre za trajne poškodbe. Deklica je hospitalizirana v bolnišnici Starship v Aucklandu, pred dnevi pa se je zbudila iz kome.