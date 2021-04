Princ William: Pogrešal bom svojega dedka

"Stoletje življenja mojega dedka je definiralo služenje – njegovi državi in Skupnosti narodov, njegovi ženi in kraljici ter naši družini," je na profilu Kensingtonske palače na Instagramu zapisal princ William, ob tem pa delil še nikoli videne fotografije svojega dedka, princa Filipa in njegovega pravnuka, princa Georgea.

Nadaljeval je: "Imam srečo, da me ni vodil le njegov zgled, ampak tudi njegova dolgotrajna prisotnost v mojem odraslem življenju – tako v dobrih časih kot tudi v najtežjih dneh. Vedno bom hvaležen, da je imela moja žena v vseh teh letih priložnost, da je spoznala mojega dedka, in za prijaznost, ki ji jo je izkazal. Zame ne bodo nikoli samoumevni posebni spomini, ki jih bodo imeli moji otroci na svojega pradedka, kako je prišel ponje v svoji kočiji in so se tako na lastne oči prepričali o njegovem nalezljivem občutku za pustolovščino in hudomušnem smislu za humor!"