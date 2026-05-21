Tuja scena

Princ William navdušen nad zgodovinsko zmago svojega najljubšega moštva

Istanbul, 21. 05. 2026 13.03

E.K.
Princ William je s tribun v Istanbulu pospremil zmago svojega najljubšega nogometnega moštva Aston Ville nad Freiburgom. Angleški klub je z zmago 3:0 po več kot štirih desetletjih ponovno osvojil pomembno evropsko lovoriko, kar je britanskega prestolonaslednika povsem navdušilo.

Princ William je včeraj na tribunah močno navijal in poln čustev pospremil svoje ljubljeno nogometno moštvo Aston Villa do zgodovinske zmage v finalu Evropske lige. Angleški klub je namreč v Istanbulu s kar 3:0 premagal Freiburg in po dolgih 44 letih znova osvojil evropsko lovoriko.

Valižanski princ, ki že vrsto let velja za velikega navijača kluba iz Birminghama, ob zadetkih ni skrival navdušenja. Angleži so si namreč zmago praktično priigrali že v prvem polčasu, ko so z dvema izjemnima zadetkoma povsem prevzeli nadzor nad tekmo.

Po velikem uspehu je britanski prestolonaslednik na družbenem omrežju X čestital igralcem, trenerjem in vsem, ki so del kluba. Ob tem je poudaril, kako poseben je občutek po več kot štirih desetletjih znova slaviti evropski uspeh, posebej pa je izpostavil tudi poškodovanega nogometaša Boubacarja Kamaraja, ki je po njegovem mnenju odigral pomembno vlogo na poti do lovorike.

Kapetan Ville John McGinn je po tekmi razkril, da je princ pred finalom obiskal igralce v garderobi. Zanj je dejal, da je povsem sproščen in prizemljen človek, v šali pa dodal, da bi lahko po slavju morda častil tudi kakšno rundo pijače. "Je res izjemen človek. Pred tekmo je prišel v garderobo in ker je velik navijač Ville, te tekme nikakor ne bi mogel zamuditi," je dejal in dodal: "Čudovito je imeti njegovo podporo. Je povsem normalen človek, čeprav je seveda posebno, da nas podpira prav on. Upam, da bo tako tudi ostalo. Morda bo nocoj z nami spil kakšno pijačo in mogoče na koncu večera celo potegnil ven svojo kreditno kartico!"

