Princ William pred poroko vse prej kot 'princ na belem konju'?

Princ William in Kate Middleton sta se poročila leta 2011, pred tem pa sta bila več let v razmerju – praktično od srednje šole. Njuno razmerje večina medijev izpostavlja kot sanjsko, romantično in skoraj pravljično, spet drugi poudarjajo, da obstaja tudi druga plat zgodbe.

Princ William naj bi se do Kate pred poroko vedel kot do ene od služabnic

Ena takšnih prihaja iz časa pred sklenitvijo zakonske zveze, ko naj bi bilo obnašanje princa Williama do izbranke Kate vse prej sanjsko. Britanski Mirrornavaja, da so bili Kateini svojci in bližnji prijatelji veseli, ko sta se leta 2007 za kratek čas razšla.

Pisatelj Andrew Morton je v svoji knjigi William in Catherine (ki je izšla leta 2011) zapisal: ''Aprila 2007, ko je hiša Clarence neuradno potrdila, da se je razmerje med Williamom in Kate zaključilo, je bilo število njenih prijateljev, ki so ob novici potočili solzo, skoraj nič.'' Večinski odziv naj bi bil namreč pospremljen z besedami: ''Hvala bogu, da se je končalo.''

Princa Williama je v svojem delu opisal kot trmastega in neomajnega, močno osebnost, ki je Kate jemal za samoumevno in jo bolj kot svoje dekle obravnaval kot eno od služabnic. Pisateljevo zgodbo je potrdil tudi Michael Čong, Williamov in Katein kolega z univerze, ki je dejal: ''Znal je biti muhast in nepredvidljiv,'' in razložil, kako se je ob tem počutila Kate: ''Ni ji bilo všeč, ko jo je ignoriral in preslišal njene besede ter jih preglasil tako, da se je spustil v pogovor z nekom drugim.''