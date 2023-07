Princ William presenetil s pripravo in prodajo hamburgerjev

V videoposnetku, ki je bil objavljen na YouTubu, princ William pripravlja in deli burgerje z vegansko različico mesa na osnovi krompirja, aromatiziranega s česnom, ingverjem in čilijem, skupaj z vloženo zelenjavo, postreženo v žemlji iz tovornjaka s hrano, parkiranega v Londonu.

Princ William je pomagal pri pripravi in strežbi burgerjev.

V enem od prizorov v videu se princ William, ki je oblečen v svetlo modro srajco, obrne stran od žara v kuhinji na kolesih, da bi postregel hamburger presenečenim oboževalcem, in jim pove: "Prihaja takoj!" Štiri presenečene stranke so se spogledale z odprtimi usti, ko so za pultom zagledale bodočega angleškega kralja.

"Bil sem šokiran," je v kamero priznal eden od kupcev in dodal, da je ob pogledu na slavno osebo 'zmrznil', drugi pa se je spraševal, ali sanja. Princ je vsaki stranki povedal o nagradi Earthshot in podrobno opisal, kako so bili tisti dan pripravljeni burgerji.