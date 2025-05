Princ William s čustveno objavo obeležil 99. rojstni dan Davida Attenborougha

Slavljencu je s čustveno objavo med drugim voščil tudi princ William. 42-letni kraljevi član je v čestitki na družbenem omrežju pohvalil naravovarstvenika in ustvarjalca televizijskih dokumentarcev za njegovo predanost ozaveščanju o krhkem naravnem svetu.

Njegov najnovejši film z naslovom Ocean z Davidom Attenboroughom je bil premierno prikazan v začetku tega tedna, pri čemer ga je podpiral dolgoletni okoljski prvak kralj Karel III..

Poklon valižanskega princa se je glasil: "Ko danes praznuje 99 let, nas je Sir David v svojem novem filmu ponovno spomnil na potrebo po zaščiti naravnih habitatov - tokrat tistih pod oceanom. Svoje življenje je posvetil temu, da nam je zagotovil razumevanje resničnosti tega, kar človeštvo počne planetu."

Vnuk pokojne kraljice Elizabete II., ki je bila s slavljencem prav tako izjemno blizu, je še dodal: "Ne glede na to, kako močno njegovo sporočilo zadane, nam Sir David vedno pusti občutek upanja in optimizma, da še ni vse izgubljeno – in tudi ta film ni izjema. Ukrepati moramo skupaj in nujno, da obnovimo naša morja."

Princ William se je podpisal z začetnico imena, s čimer je poudaril, da gre za osebno sporočilo. Priljubljen naravovarstvenik je bil izjemno blizu tudi z zdaj že pokojno kraljico Elizabeto II..